"Izvini, nisam tebi poslala poruku": Kaja tvrdi da joj je zabranila da pjeva "Samoodbranu", isplivala prepiska (Foto)

Romana Panić se oglasila nakon tvrdnji Kaje Ostojić, njene mladje koleginice, da joj je zabranila da obradi njen veliki hit "Samodobrana".

Izvor: Instagram/romana_panic

Romana tvrdi da Kaji nikada nije poslala poruku, iako je Kaja Ostojić u emisiji rekla da jeste, ali da na nju nije odgovorila te da je tada odustala od te pjesme.

Sada je isplivala i prepiska koju je Romana svojevremeno poslala Kaji, iako tvrdi da to nikada nije učinila.

Prepiska je upućena 27. marta 2024.godine, a iz njenog sadržaja jasno se vidi koliko joj je zasmetala ideja da njena koleginica obradi numeru po kojoj je publika prepoznaje.

Gostujući u emisiji "Amidži šou", Kaja je odgovarala na brojna pitanja, a jedno od njih odnosilo se upravo na koleginicu i njenu pjesmu "Samoodbrana".

Kaja je upitana da li je tačno da joj je Romana putem poruke zabranila da obradi ovu numeru, kao i da joj ona nikada nije odgovorila na spornu poruku.

Izvor: Instagram printscreen / romana_panic

"Istina je da. Ja sam baš kod tebe u emisiji jednom pjevala uživo i najavila sam da sam prosto dobila prava, odnosno kupila prava da obradim tu pjesmu. Posle toga sam dobila tu poruku. Sada da ne citiram, ne mogu ni da se sjetim, ali bilo je u fazonu: zgranula se kako to tako, jer je to njena lična karta. Nisam odgovorila na tu poruku, niti sam se upuštala u taj plan", rekla je Kaja.

Nakon što su njene riječi odjeknule u javnosti, Romana se oglasila na društvenim mrežama i obratila se koleginici, uz objašnjenje da nije ni gledala emisiju, ali da su je mnogi pozvali kako bi joj prenijeli šta je Kaja ispričala.

"Izvini, nisam tebi poslala", započela je Romana, a zatim nastavila:

"Ali mislim da je užasno ako ti je Futa prodao ponovo ovu moju pjesmu, koja je moja lična karta. Nisam gledala emisiju, ali su me zvali razni da mi to prenesu", napisala je pevačica.

Sada je pažnju javnosti privukla upravo njihova prepiska, koja je dodatno rasplamsala priču o pjesmi "Samoodbrana" i odnosu dvije pjevačice.

(Telegraf, MONDO)