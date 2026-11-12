Još jedan folker podržao Cecinog sina: Veljkovom nasledniku obukli suknjicu u vrtiću, estrada kipti od bijesa

Brojne javne ličnosti pružile su podršku Veljku Ražnatoviću, koji je nakon poteza vaspitačica u vrtiću sve iznio javno i otkrio šta se desilo.

Izvor: Instagram printscreen

Bura koja se podigla u javnosti nakon što je Veljko Ražnatović saopštio da povlači svoje naslednike iz državnog vrtića u Titelu, ne jenjava. Razlog za ovakav radikalan korak bio je kostim bubamare sa suknjicom koji je dodijeljen njegovom sinu Isaiji, što je Veljko doživio kao nametanje neprihvatljivih obrazaca ponašanja najmlađima.

Nakon što su uz njega odmah stale majka Svetlana Ceca Ražnatović i sestra Anastasija, kao i brojne kolege sa javne scene, svoj jasan stav po ovom pitanju iznio je i popularni folk pjevač Darko Lazić.

Lazić podržao Veljka na društvenim mrežama

Darko je na svom zvaničnom Instagram profilu podijelio Veljkov video-snimak u kom bokser detaljno obrazlaže razloge za revolt i ispisivanje jdjce iz predškolske ustanove.

Ovim gestom pjevač je bez zadrške stavio do znanja da u potpunosti staje uz Ražnatovića i deli njegovo mišljenje kada je u pitanju vaspitanje djece i očuvanje tradicionalnih porodičnih vrijednosti.

Veljko: "Dok se ne uvede pravilnik, djeca ne idu u vrtić"

Podsjetimo, Veljko je u svom video-obraćanju naglasio da neće praviti kompromise kada je u pitanju odrastanje njegovih sinova:

"Naravno da ću ispisati djecu iz vrtića dok se ne promeni ta direktorka i dok se ne uvede neki pravilnik da mi kao roditelji znamo šta može i šta ne može našoj djeci da se propoveda i da mi kao roditelji znamo da ti ljudi kod kojih su naša djeca vrjednuju iste vrjednosti kao i mi u kući. Kad kažem iste vrijednosti, mislim na to da je bata-bata, a seka-seka. I to je to. Ne tražim ništa ne znam ni ja šta. Tražim da je dijete, da se lijepo ponaša, da zna za manire i da zna da je on ili bata ili seka, bez ikakvog pregovora ili ikakvog o tome vijećanja i razmišljanja. Šta ti je sine Bog dao, to si", jasan je bio Ražnatović.

Potez pokrenuo debatu

Podrška koju je Veljko dobio od Darka Lazića i drugih javnih ličnosti još jednom pokazuje da je pomenuta tema pokrenula široku debatu u javnosti o pravima roditelja da odlučuju o vaspitanju svoje djece i budu pravovremeno obaviješteni o novim pravilima u vrtićima i kako se postupa sa njihovom djecom kada nisu pod nadzorom roditelja.

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