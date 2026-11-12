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Halid Muslimović ovako reagovao na pitanje o Veljku Ražnatoviću: Srbija bruji o Cecinom sinu i dramu u Titelu

Halid Muslimović ovako reagovao na pitanje o Veljku Ražnatoviću: Srbija bruji o Cecinom sinu i dramu u Titelu

Autori Đorđe Milošević Autori Jovana Milićević
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Halid Muslimović nije mogao da prećuti o aktuelnoj temi, te je dao svoj sud o svemu, ali i kao otac.

Halid Muslimović ovako reagovao na pitanje o Veljku Ražnatoviću: Srbija bruji o Cecinom sinu i dramu Izvor: Instagram/ac3isb4ck/MONDO

Pjevač Halid Muslimović večeras održava svoj solistički koncert u dvorani Sava centra koja je rasprodata do poslednjeg mjesta, a prije samog nastupa pozirao je okupljenim medijima koji su došli da isprate njegov koncert.

Halid je odgovarao na brojna pitanja, dotakao se i kakvi su koncerti danas, a kakvi su bili ranije, spomenuo je i Sašu Popovića, kome posvećuje jedan dio koncerta.

Muslimović se dotakao i nedavnog skandala Veljka Ražnatovića sa vrtićem u Titelu, gdje je njegovom sinu obučena suknjica kao kostim, a Halid smatra da je Cecin sin u pravu i da roditelji moraju biti konsultovani oko takvih stvari.

"Nije moje da komentarišem. Mislim da roditelj treba da bude učesnik svega toga, ono što roditelj aminuje za maloljetno dijete, tako treba da bude, nije moje da pričam", rekao je Halid, pa dodao:

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"Roditelji su trebali da učestvuju u tome": Halid dao svoj sud o suknjici sina Veljka Ražnatovića
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

"Znam da je to vrtića,ali moraju kontaktirati roditelja da li će muškarcu obuči haljinu ili djevojčici nešto drugo", jasan je bio Halid.

Podsjetimo, Veljko Ražnatović danas je napravio pometnju objavom o vrtiću u Titelu u kojem je njegovom najmlađem sinu, kao kostim, data crvena suknja s tufrnama.

Ražnatović je najavio da će ispisati djecu iz vrtića, oglasile su se i druge javne ličnosti, a prva reakcija direktorke vrtića bila je da je "sve izmišljeno i smiješno".

Bonus video:

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Veljko Ražnatović poludeo zbog kostima bubamare
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

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Tagovi

Halid Muslimović Veljko Ražnatović vrtić

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