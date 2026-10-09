Američki novinar-insajder Brajan Vindhorst otkriva da se tenzije između NBA i Evrolige povećavaju, dok se pregovori nastavljaju o budućnosti evropskog takmičenja.

Izvor: YouTube/NBA on ESPN/Euroleague Basketball

Poznati američki novinar Brajan Vindhorst objavio je svoja saznanja o Evroliginom "Ne" NBA ligi. Odgovor iz Amerike je jasan - NBA Evropa se već formira po svom toku, a FIBA je i zvanično potvrdila da ostaje čvrst partner u toj saradnji.

U takvoj situaciji, saznaje Vindhorst, sve je veća tenzija između dvije lige posle nekoliko mjeseci razgovora, ali i dalje postoji prostor za pregovore. Portal "ESPN" podsjeća da je NBA predstavila vlasnicima Evrolige svoj projekat na italijanskom jezeru Komo i da je tada odgovor iz Evrope bio "Ne", jer je procijenjeno da bi prihvatanje plana stavilo Evroligu u značajno podređeni položaj od starta.

"Mnogi pregovaraju sa NBA, hoće da pređu"

Izvor: Printscreen/X/EuroleagueTime

Vindhorst podsjeća i na to da se diskutovalo o proširenju Evrolige na više od 13 aktuelnih "vlasnika" (kroz najavljene "franšize"), čime bi najjače evro-takmičenje na svoj način odbilo bar trenutni napad Evrolige na najbolje evropske timove.

"Ipak, mnogi članovi Evrolige već dugo razgovaraju sa NBA ligom i vjeruje se da su veoma zainteresovani da se pridruže NBA Evropi", navodi američki novinar.

Primjera radi, Barselona je rekla da bi razmatrala ponudu NBA i FIBA o prelasku u NBA Evropu.

Adam Silver prati situaciju sa drugog kontinenta

Izvor: Reddit/r/NBA/Screenshot

U ovom trenutku, NBA komesar Adam Silver i njegov zamjenik Mark Tejtum nalaze se u Makau i razgovaraju sa azijskim partnerima, ali aktivno prate pregovore na evropskom kontinentu. Oni su u prethodnom periodu uložili veliki trud u pokretanje najavljene NBA Evrope koja bi počela 2027. godine i imala bi 16 timova, među kojima bi bilo mnogo novih franšiza, mahom vezanih za slavne fudbalske klubove koji za sada nemaju košarkašku sekciju.