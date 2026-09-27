NBA liga je napravila prvi korak da saradnji sa Evroligom - poslala je ponudu, ali njeni detalji još nisu poznati.

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NBA je napravila konkretan korak ka saradnji sa Evroligom, a pred čelnicima evropske košarke sada je odluka koja bi mogla da odredi budućnost sporta na kontinentu. Poslije višemjesečnih razgovora i brojnih najava, stigao je trenutak koji bi mogao da označi prekretnicu za evropsku košarku. NBA je poslala ponudu Evroligi za moguću saradnju dvije organizacije, potvrđeno je za "Eurohoops" iz više izvora.

Detalji ponude za sada nisu poznati, ali bi ona trebalo da bude tema razgovora između rukovodstva Evrolige i klubova koji su njeni akcionari. Njihov naredni sastanak zakazan je za 5. oktobar u Italiji, kada bi moglo da bude jasnije u kom pravcu će se razvijati pregovori.

NBA već neko vrijeme radi na projektu "NBA Evropa", koji bi trebalo da počne 2027, u saradnji sa FIBA. Istovremeno, Evroliga priprema sopstveno širenje i prelazak na franšizni model, pa se budućnost evropske klupske košarke nalazi na velikoj raskrsnici. Upravo zbog toga potencijalni dogovor dvije strane ima poseban značaj. Umjesto stvaranja dvije paralelne elitne lige koje bi se borile za klubove, igrače, publiku i televizijska prava, kao mogućnost sve ozbiljnije se nameće zajednički projekat.

Kako će izgledati evropska košarka?

Da je scenario u kojem se NBA i Evroliga sastaju moguć, prethodno je potvrdio i komesar NBA lige Adam Silver, koji je razgovore sa Evroligom opisao kao istorijsku priliku i rekao da vjeruje da bi evropska košarka bila snažnija ukoliko bi dvije strane udružile snage. Ni Evroliga ne zatvara vrata takvom rješenju. Izvršni direktor takmičenja Ćus Bueno ranije je poručio da bi saradnja bila korisna, ali i da je Evroliga spremna da nastavi samostalnim putem ukoliko dogovor ne bude postignut i klubovi odbiju novi sistem.

Čekamo 5. oktobar Naredni veliki korak trebalo bi da bude sastanak vlasnika i akcionara klubova Evrolige 5. oktobra. Tada bi moglo da bude poznato mnogo više o tome šta NBA nudi i kakav bi oblik eventualna saradnja mogla da dobije.

Iako se već mjesecima govori o planovima NBA za ulazak na evropsko tržište, dosad nije bilo zvanične potvrde konačnog modela. Sada je, međutim, ponuda stigla do Evrolige i lopta je na njenoj strani. Ideje su jasne - ili će klubovi pristati na ponudu ili će izgladiti svoj model takmičenja, ali promjene su svakako na putu.