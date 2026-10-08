Crvenu zvezdu je pobjeda nad Dubaijem lansirala na osmo mjesto Evrolige.

Izvor: Euroleague, ALI HAIDER/EPA

Crvena zvezda nije sjajno započela meč protiv Dubaija, ali je u nastavku susreta sve teklo u pravcu tima Ibona Navara. Beogradski predstavnik u Evroligi je pobijedio domaćina u četvrtom kolu elitnog takmičenja i tako se plasirao na osmo mjesto tabele sa skorom 2-2.

Crvena zvezda nije imala start u Evroligi kakav se očekivao, ali je u posljednja dva meča uspjela da nadoknadi poraze protiv Žalgirisa i Hapoela. Posle sjajnog meča u Beogradu, tim Ibona Navara napravio je istorijski podvig - pobijedio je na gostujućem terenu Dubai, tim koji do sada nije uspjela da savlada u bilo kom takmičenju na njihovom terenu.

Zvezda sad ima isti skor kao Dubai, ali i ASVEL, tim kojem gostuje u petom kolu Evrolige.

Ono što je bilo najvažnije vidjeti u meču Crvene zvezde jeste činjenica da je tim sa Malog Kalemegdana sveo Dubai na nevjerovatnih 58 poena. Do sada niko nije uspio da vrlo mladom timu nanese ovakav poraz i ograniči njihov broj poena, pa je ujedno u ovom susretu viđen i negativni rekord tima Ćavija Paskvala u Evroligi.

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