Šezdesetjednogodišnji instruktor alpinizma iz Srbije zadobio je teške tjelesne povrede prilikom pada sa stijene u području starih tunela kod Demir Kapije, a u njegovom spasavanju učestvovali su pripadnici vojne specijalne jedinice.

Izvor: YouTube/screenshot

Kako prenosi "Nova Makedonija" pozivajući se na informacije Sektora unutrašnjih poslova Veles, nesreća se dogodila juče oko 13.35 časova dok se glavni instruktor jednog planinarskog društva iz Beograda penjao u grupi sa još šestoricom alpinista iz Srbije.

Tokom uspona po prethodno postavljenoj alpinističkoj stazi, instruktor je upozorio ostale penjače da su stijene krhke i klizave. Nedugo zatim odlomio se dio stijene, usljed čega je instruktor pao, ali ga je zahvaljujući brzoj reakciji kolege koji je osiguravao uže uspjelo zadržati na visini od oko 15 metara iznad tla.

U akciju spasavanja odmah su se uključili pripadnici specijalne jedinice Vojske Sjeverne Makedonije "Vukovi", koji su se u tom trenutku nalazili u neposrednoj blizini gdje su izvodili redovnu alpinističku vježbu.

Specijalci su povrijeđenom instruktoru ukazali prvu pomoć na samoj stijeni, a potom su ga bezbjedno spustili i izvukli na pristupačan teren, odakle ga je preuzela ekipa Hitne pomoći iz Negotina.

Povrijeđeni muškarac prevezen je u Opštu bolnicu u Velesu, gdje su mu ljekari konstatovali teške tjelesne povrede, dok su uviđaj na mjestu nesreće obavili policijski službenici Policijske stanice Negotino.