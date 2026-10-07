NBA liga objavila je snimak na kojem je srpski as Bogdan Bogdanović glavni akter.

Izvor: screenshot/@NBA

Košarkaši Hjustona nalaze se na azijskoj turneji, a srpski as Bogdan Bogdanović se sjajno zabavlja u društvu saigrača Stivena Adamsa. Njih dvojica su bili prava atrakcija na ulicama Makaoa, ali je snažni centar privukao mnogo veću pažnju.

Osim što je visok za kineske "standarde", navijači su mu usput dobacivali "Akvamen", pošto neodoljivo podsjeća na glumca Džejsona Momou.

Iskusni centar se strpljivo fotografisao sa fanovima, dok je Bogdanović bio u ulozi fotografa. Jednom Kinezu je u šali dobacio da mu je dužan pet dolara, pa je potom morao da objašnjava da se samo šalio...

Two men from New Zealand and Serbia explore Macao Follow along on @RealStevenAdams’ and @LeaderOfHorde’s adventure ahead of the NBA China Games! https://t.co/8qu10sahxg — NBA (@NBA)October 7, 2026

"Ovdje ima toliko istorije. Zaista je lijepo boraviti na mjestu koje je toliko staro, a koje i dalje odiše ogromnom energijom i životom", rekao je Bogdanović na snimku koji je podijelila NBA liga.

Srpski as je ovog ljeta stigao u Hjuston nakon teške sezone u Los Anđeles Klipersima gdje se nije naigrao, a priliku za debi imaće 22. oktobra, kada će Roketsi otvoriti sezonu protiv Dalasa.

Bogdan će po prvi put u karijeri nositi broj 31 na dresu, a i za to je imao zanimljivo objašnjenje. "U Atlanti sam nosio broj '13', pa sam odlučio da samo zamijenim te brojeve. Moj omiljeni broj je '13', pa sam htio da ovdje budem '31'", rekao je Srbin.