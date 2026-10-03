Američki košarkaš Kevin Durent je oduševljen što mu je srpski as Bogdan Bogdanović novi saigrač.

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Legendarni američki košarkaš Kevin Durent kaže da ga inspiriše srpski as Bogdan Bogdanović. Oni će ubuduće dijeliti svlačionicu u Hjuston Roketsima, a jedan od najboljih u NBA ligi ima samo riječi hvale za najnovija pojačanja.

Bogdanović je stigao u Hjuston kao slobodan agent, a ono što je Durenta posebno impresioniralo je njegova radna etika. Isto je i sa Markusom Smartom...

"Čovječe, prosto nevjerovatno. Nemam dovoljno riječi hvale za njihovu radnu etiku. Za Bogija sam oduvijek znao da je veliki radnik. Ali gledati to svakog dana - taj tempo kojim radi i to koliko se maksimalno zalaže u svakom ponavljanju - za mene je prava inspiracija. To me motiviše da i sam radim jače. Prošao je kroz mnoge povrede i teške situacije, a ipak svakom danu pristupa kao da je novajlija. Jednostavno je pun entuzijazma što ponovo igra. Lijepo je to vidjeti", kaže Durent i nastavlja:

"I Markus je isti takav. Pravi veteran koji svakog dana razumije svoju ulogu u timu i tu je da bude na usluzi saigračima. Čujete priče o takvim momcima iz daljine, ali ne znate pravu istinu dok ih ne upoznate izbliza - a sve ono što se priča o njima, zaista je tačno".

"Razumijemo se pogledom"

Hjustonova predsezona počinje za nedjelju dana u Kini utakmicom protiv Dalas Maveriksa, a to dugo putovanje bi trebalo da pruži Bogdanoviću i Smartu dovoljno vremena da upoznaju svoje nove saigrače.

Prema Durantovim riječima, već se sa novim igračima razumije pogledom i očekuje dosta od nove sezone.

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

"Kada maltene znaš šta neko misli prije nego što uopšte progovori, to pomaže. Samo kroz razgovore sa Bogijem i Smartom - momcima sa kojima ranije nismo igrali - razmjenjujemo nekoliko riječi na terenu, a onda u narednim napadima čak i ne moramo da govorimo. Jednostavno se pratimo i igramo u skladu jedni sa drugima. Mislim da što više vremena provodite u razgovoru sa saigračima van terena, to je lakše sarađivati s njima tokom igre. Ti veterani su promijenili mnogo saigrača i zaista znaju kako da se uklope u novu sredinu", zaključio je Durent.

(MONDO)