Anđelina Džoli i Bred Pit su konačno postigli dogovor oko vinarije koja je bila u zajedničkom posjedu i imanja na kojem su se vjenčali

Izvor: PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

Bred Pit (62) i Anđelina Džoli (51) postigli su vansudsku nagodbu oko vinarije Šato Miraval, francuskog imanja na kojem su se vjenčali pred najbližima.

Dogovor su potvrdili 25. novembra, deset godina nakon razlaza i više od četiri godine nakon što je Pit tužio bivšu suprugu zbog prodaje njenog udjela. Obje strane zatražile su da se njihovi međusobni zahtjevi odbace. Šta su tačno dogovorili, javnosti nisu saopštili.

"Postigli smo vansudsku nagodbu u najboljem interesu naše porodice i nećemo dalje komentarisati ovaj slučaj. Izjave koje se u medijskim tekstovima pripisuju ‘izvorima’ zapravo ne dolaze ni od nas ni od bilo koga iz našeg bliskog okruženja“, navodi se u zajedničkom saopštenju koje su predstavnici bivših supružnika dostavili magazinu "People“.

Vidi opis Kraj desetogodišnje bitke bivših supružnika: Sva djeca ga se odrekla, a Bred Pit konačno postigao dogovor s Anđelinom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Maria Laura Antonelli/AGF / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Dia Dipasupil / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Stefani Reynolds / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Sinovi je dopratili do oltara

Kada su 2008. stekli kontrolni udio u Šato Miravalu, Pit i Džoli dobili su imanje u Provansi koje će im godinama služiti i kao porodični dom.

Sa francuskim vinarom Markom Perenom pokrenuli su proizvodnju rozea, a prva tura pokazala je koliko je interesovanje za njihovo vino. U martu 2013. godine, svih 6.000 boca ponuđenih preko interneta prodato je za pet sati. Na poleđini etikete stajala su prezimena Džoli, Pit i Peren.

Narednog ljeta, 23. avgusta 2014, vjenčali su se u maloj kapeli na imanju, pred dvadesetak bliskih ljudi. Medoks i Paks dopratili su majku do oltara, Zahara i Vivijen posipale su latice, a Šajlo i Noks nosili su burme. Paks je napravio i svadbenu tortu. Crteži svih šestoro djece našli su se na Anđelininoj vjenčanici i velu.

Dvije godine kasnije, Džoli je podnijela zahtjev za razvod od Breda Pita. Bili su zajedno 12 godina, od toga dvije u braku. Sud ih je 2019. proglasio pravno slobodnima, a dogovor o razvodu postigli su tek u decembru 2024. godine.

Anđelina prodala svoj udio

Dok su još rešavali pitanja iz razvoda, Džoli je 2021. svoj udio u vinariji prodala kompaniji Tenute del Mondo, vinskom ogranku grupe Stoli.

Pit je u februaru 2022. podneo tužbu. Tvrdio je da su se dogovorili da nijedno od njih ne može da proda svoj dio bez saglasnosti drugog i da je Anđelina prekinula pregovore u kojima je on trebalo da otkupi njen udio. Govorio je i o tome šta je za njega značio ulazak novog suvlasnika: imanje je doživljavao kao drugi dom, a sada ga je dijelio s ljudima koje nije poznavao.

Angelina Jolie told Brad Pitt she couldn't own an alcohol business anymore. Nine months later she sold her stake in their wine estate to the people behind Stolichnaya vodka.They bought Château Miraval in the south of France in 2008 for about $28 million. Pitt put in 60%, Jolie 40%. They got married there in 2014.Pitt ran the wine side. Miraval's revenue reportedly went from around $3 million in 2013 to over $50 million.In January 2021, according to his lawsuit, Jolie told him she'd made a "painful decision, with a heavy heart" to sell, because she objected to owning an alcohol business.In October 2021 her stake went to Tenute del Mondo, the wine arm of the Stoli Group, controlled by Russian billionaire Yuri Shefler. Pitt says they had agreed neither would sell without the other's consent.Her lawyers say that agreement never existed and call the case his way to harass and control her.Their divorce was finalized in December 2024. The winery fight wasn't. Pitt is suing her for $35 million, and it's headed to trial in 2027. — Adele (@adelltells)November 26, 2026

Džoli je u oktobru iste godine podnijela protivtužbu. Osporila je da je takav dogovor ikada postojao, a njeni advokati iznijeli su drugačiji opis propalih pregovora. Tvrdili su da je Pit uslovio otkup potpisivanjem sporazuma o povjerljivosti i odustao kada je ona odbila da ga potpiše. Taj dokument je, kako je tvrdio njen pravni tim, bio „"osmišljen kako bi je primorao da ćuti o njegovom nasilničkom ponašanju i prikrivanju".

Objašnjavajući zbog čega je odbila da potpiše sporazum o povjerljivosti, Džoli je u sudskim podnescima opisala šta se, prema njenim navodima, dogodilo na privatnom letu iz Evrope 2016. godine, neposredno prije nego što je zatražila razvod. Tvrdila je da je Pit tokom leta verbalno i fizički nasrnuo na nju i djecu. Pit je negirao optužbe za nasilje. Slučaj su ispitivali FBI i službe za zaštitu djece, a američko tužilaštvo nije podiglo optužnicu.

(Novosti,MONDO)