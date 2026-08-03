Bliži se kraj trećeg mandata Nikole Kalinića na Malom Kalemegdanu.
Lider Crvene zvezde Nikola Kalinić, mogao bi da napusti Mali Kalemegdan ovog ljeta, prenosi "Telegraf". Navodno, španski stručnjak Ibon Navaro ga ne vidi u svojim planovima, iako iskusno krilo ima važeći ugovor sa crveno-bijelima do kraja sljedeće sezone.
Stoga će sportski sektor krenuti u potragu za pojačanjem na ovoj poziciji, a prema informacijama pomenutog portala, već postoji interesovanje iz Španije za angažman Kalinića, gdje je u prošlosti uspešno nastupao za Valensiju i Barselonu. Kaliniću je ovo treći mandat na Malom Kalemegdanu i nije uspio da ostvari zapaženiji uspjeh na evropskoj sceni, zbog čega se i vratio u Beograd.
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Kalinić je nedavno govorio o svojoj budućnosti u crveno-bijelom taboru i bilo je jasno da i dalje ne zna kakvu ulogu će dobiti u sistemu novog trenera.
"Imam ugovor, ne znam šta će da se dešava u okviru kluba, trenera, svega, planova, ambicija, ali nadam se da sam tu sljedeće godine i vidjećemo da li ćemo da napravimo taj iskorak. U kom sastavu, ne znam, ali kao i uvijek - tu sam, ako treba", rekao je Nikola Kalinić u podkastu "Kole point".
Crvena zvezda je ovog ljeta napravila značajne kadrovske promjene, pošto je otišla praktično kompletna centarska linija i prvi plej Kodi Miler-Mekintajer. Novajlije su za sada - Vojin Medarević, Patrik Boldvin, Džonatan Motli, David Kremer i Kris Džouns, dok je produžen ugovor sa Džeredom Batlerom