Bivši igrač Partizana Džejms Naneli oglasio se na društvenim mrežama zbog navodnog sukoba Saše Obradovića i Janisa Sferopulosa u Grčkoj.

Izvor: MN Press

Na seminaru Udruženja trenera Evrolige u Atini navodno je došlo do sukoba između dvojice bivših trenera Crvene zvezde. Spekuliše se da su se sukobili Saša Obradović i Janis Sferopulos, a portal "Direktno" prenio je da su prisutni morali da ih razdvajaju.

Zbog tog navodnog sukoba oglasio se i bivši košarkaš Partizana Džejms Naneli koji je reagovao na jednu objavu o tome na društvenim mrežama. Izabrao je i stranu u tom sukobu.

Vidi opis Naneli reagovao zbog sukoba Obradovića i Sferopulosa: Napisao dvije riječi i izazvao buru na društvenim mrežama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Idemo, Saša", napisao je Naneli na objavu o tome i tako pokazao da nije veliki fan grčkog stručnjaka koji je bio na klupi crveno-bijelih dok je on igrao u crno-bijelom dresu.

Šta se navodno desilo u Atini?

Izvor: Printscreen/Instagram/Euroball

Kako prenosi spomenuti portal, Obradović je reagovao i želio fizički obračun sa Grkom jer je smatrao da je Janis radio protiv njega. Isticao je da ga je Sferopulos "bušio" i da je kontaktirao sa igračima Zvezde dok je Saša bio na klupi Zvezde.

Navodno je u svemu tome grčki stručnjak pokušavao na sve načine da izbjegne sukob.