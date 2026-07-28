Posle brojnih transfera transfera ovog ljeta, prognoze za Evroligu sugerišu da su pred Zvezdom i Partizanom teške sezone. Izašle su prve prognoze oko plasmana i nisu dobre po "vječite".

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Dobili smo burno košarkaško ljeto u Evroligi, ogroman broj transfera i "potpisa" igrača, pa i promena trenera, tako da se čini da je pred nama više nego interesantna sezona. Veliki je broj kandidata za titulu, možda nikad veći, teško je izvoditi neke zaključke o potencijalnom šampionu, kamoli učesnicima fajnal-fora ili plej-ofa, ali zato su tu "bukmejkeri".

Atinski velikani ubjedljivo su ispred ostatka konkurencije - Panatinaikos je prvi favorit sa kvotom 4.00, vjerovatno i zbog dolaska Željka Obradovića i ozbiljnih pojačanja, dok je aktuelni šampion Olimpijakos "za dlaku" iza sa 4.25.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Prvi pratioci i ekipe kojima se takođe daju šanse za fajnal-for su Real Madrid i Fenerbahče sa kvotom 8.00.

Gde su Zvezda i Partizan?

Za njima slijedi Hapoel iz Tel Aviva (12.00), pa Barselona i Dubai sa po 15.00. Osma pozicija pripada Žalgirisu (21.00), a odmah iza su sve jači Asvel (26.00), pa zatim Efes i Crvena zvezda (29.00). Crveno-bijelima se tako predviđa borba za desetu poziciju, na kojoj su i završavali u prethodne dve sezone, smatraju "bukmejkeri".

Zatim slijedi i Partizan, na koga se daje kvota 34, zajedno sa Valensijom, Olimpijom i Makabijem. Njima se dakle predviđa plasman od 12. do 15. pozicije. Nešto iza njih je Bešiktaš (41.00), a onda slijede i timovi koji bi trebalo da se nađu na samom dnu - i tu se jedino ne postavlja pitanje.

Baskonija je na 17. mestu (81.00), a Bajern, Virtus i Pariz će se čini se boriti da izbjegnu "fenjer" i svima se daje kvota 101 da budu šampioni Evrolige.