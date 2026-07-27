Još jedan bivši igrač Crvene zvezde se oglasio zbog prelaska Luke Vildoze u Partizan, oglasio se Maik Cirbes i podijelio fotografiju koju je prvi stavio Branko Lazić.

Izvor: MN Press

Luka Vildoza donio je odluku da nastavi karijeru u Partizanu. Postao je prvi igrač u istoriji koji će igrati za četiri kluba koji su ujedno i najveći rivali u Srbiji i Grčkoj. Poslije Crvene zvezde je otišao u Panatinaikos, pa Olimpijakos i sada iz Virtusa stiže u Humsku.

Njegov potez izazvao je dosta reakcija u javnosti. Među igračima sa kojima je nekada bio saigrač je i Branko Lazić. Nekadašnji kapiten crveno-bijelih se oglasio među prvima, a sada je to uradio i još jedan igrač - Maik Cirbes.

Tačnije, snažni njemački centar je na svom Instagram nalogu postavio objavu koju je stavio Lazić. Na njoj se nalaze fotografije Čarlsa Dženkinsa i Cirbesa uz poruku "jedina dvojica". Bila je to jasna aluzija da vjeruje da samo njih dvojica od stranaca nikada ne bi prešla u redove najvećeg kluba.

Izvor: Printscreen/Instagram/maikzirbes33

Cirbes je u Crvenoj zvezdi igrao u tri mandata. Prvi put od 2014. do 2016. godine i onda je otišao u Makabi. Iz Bajerna se vratio u Beograd i bio dio tima u sezoni 2018/19, pa se opet vratio u sezoni 2021/22. Sa klubom je osvojio četiri titule u ABA ligi, tri u domaćem šampionatu i jedan Kup. Trenutno igra za malo poznati njemački klub Gladijators Trir sa 36 godina.

Vildoza potpisao dvogodišnji ugovor i čeka pasoš

Partizan je zvanično potvrdio dolazak Vildoze uz obrazloženje da je potpisan dvogodišnji ugovor. To znači da će ponovo da igra i živi u Beogradu, samo će da nosi crno-bijeli umjesto crveno-bijelog dresa.

I ne samo to, mogao bi uskoro da dobije i srpski pasoš. Vjenčao se sa srpskom odbojkašicom Milicom Tasić, dobili su i sina i očekuje se da će po dolasku u srpsku prestonicu da provjere i sve što je neophodno u vezi državljanstva. To bi Đoanu Penjaroji i te kako značilo za mečeve u Kupu Radivoja Koraća i domaćem šampionatu.