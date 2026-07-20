Voljom žrijeba, a na redovnoj Skupštini, košarkaši Budućnost Volija će u narednoj sezoni ABA lige, u prvoj fazi takmičenja, ponovo biti u grupi sa Crvenom zvezdom i Cedevita Olimpijom, koju vodi selektor Crne Gore Zvezdan Mitrović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To su, zapravo, i jedini rivali sa kojima su “plavi” igrali prošle sezone u prvoj fazi takmičenja.

Naime, pored Budućnosti, Zvezde i Cedevita Olimpije, u grupi A su još Cibona, povratnik u regionalno takmičenje, Igokea, FMP, Borac Čačak, Krka, Široki, prošlosezonski pobjednik ABA2 lige, i Slovan Bratislava, novajlija u ABA ligi, piše Pobjeda.

Kao i lani, i SC Derbi će u grupnoj fazi ponovo da igra protiv Dubaija i Partizana, šampiona i poraženog finaliste prošle sezone u regionalnom takmičenju. Rivali “studenata” u grupi B biće i Kluž, Zadar, Spartak, Bosna, Mega, Ilirija i Beč.

U narednoj sezoni prvi put će nastupiti 20 timova, koji su podijeljeni u dvije grupe sa po 10. Nakon 18 kola (po devet mečeva kod kuće i na strani), biće formirane dvije nove grupe. U Top8 grupi će igrati po četiri najbolja tima iz prve faze, dok će preostalih 12 ekipa igrati plej-aut fazu. Osim plej-ofa, ostaje i plej-in, javlja Pobjeda.

U prošloj sezoni, Budućnost je eliminisana od Dubaija u polufinalu plej-ofa, sa 2-1 u seriuji, dok je SC Derbi u posljednjim kolima izborio opstanak u ABA ligi.