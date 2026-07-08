Sezona u Evrokupu počinje 29. septembra, a grupna faza se završava 13. januara 2027. godine. Osmina finala počinje drugog februara.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Elma Nurković

Košarkaši Budućnost Volija igraće naredne sezone u grupi C Evrokupa, u kojoj su još Burg, Tofaš, Trento, Napoli, Neptunas, Kemnic i Šljonsk, odlučeno je na današnjem žrijebu u Barseloni.

Budućnost je uoči žrijeba bila u trećem šeširu, u kojem su bili još španski timovi – Manresa, Tenerife i San Pablo Burgos. Sa njima “plavi” nisu mogli da se sastanu u grupnoj fazi, ali ni sa Klužom i Cedevita-Olimpijom, budući da ti timovi dolaze iz istog takmičenja, kao i crnogorski šampion.

Šampionati, koji u Evrokupu imaju više od četiri predstavnika, mogu da imaju dva tima u grupi, kao što je slučaj sa italijanskim timovima, pa su tako Trento i Napoli zajedno u grupi C.

Sezona u Evrokupu počinje 29. septembra, a grupna faza se završava 13. januara 2027. godine. Osmina finala počinje drugog februara.

Od ove sezone Evrokup se igra u novom formatu, a učestvuju 32 ekipe. Formirane su četiri grupe sa po osam timova, a iz svake grupe po četiri ekipe odlaze u osminu finala.

Od osmine finala, pa sve do kraja takmičenja se igra na dvije pobjede.

Budućnost je nedavno dobila petogodišnju licencu za nastup u Evrokupu. Podgoričani su jedan od 22 kluba sa licencom čime su postali dio projekta proširenja lige koja će od naredne sezone da broji 32 tima.

“Plavi” već rade na formiranju tima za narednu sezonu. Ugovore su produžili trener, Andrej Žakelj, te Jogi Ferel, Flečer Megi, Džeri Butsijel i Aksel Butej, a stigli su Ajverson Molinar, Emir Hadžibegović i Džastin Smit.