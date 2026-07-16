Iskusni košarkaš, rođen 26. jula 1995. godine u Otavi, visok je 198 centimetara i pokriva pozicije dva i tri.

Izvor: KK Budućnost Voli

Budućnost Voli nastavlja formiranje ekipe za narednu sezonu, a novi član "plavo-bijelih" je reprezentativac Južnog Sudana Marijal Šajok.

Iskusni košarkaš, rođen 26. jula 1995. godine u Otavi, visok je 198 centimetara i pokriva pozicije dva i tri.

"U Podgoricu donosi poene, kvalitetan šut, fizičku snagu i iskustvo igranja u NBA ligi, Evroligi, kao i na najvećim reprezentativnim takmičenjima", kazali su iz Budućnosti.

Šajok je koledž karijeru počeo na Univerzitetu Virdžinija, dok je punu afirmaciju stekao u dresu Ajova Stejta. U posljednjoj NCAA sezoni prosječno je bilježio 18,7 poena, 4,9 skokova i 1,9 asistencija, uz 49,6 odsto šuta iz igre, 38,6 odsto za tri poena i 87,8 odsto sa linije slobodnih bacanja.

Bio je najbolji strijelac Ajova Stejta, izabran u prvu petorku konferencije Big 12, a sa svojim timom osvojio je konferencijski turnir, na kojem je proglašen za najkorisnijeg igrača.

Na NBA draftu 2019. godine izabrala ga je Filadelfija kao 54. pika. Za Seventisikserse je upisao četiri nastupa, dok je mnogo zapaženiju ulogu imao u razvojnoj ligi.

U dresovima Delaver Blu Koutsa i Mejn Seltiksa pokazao je da može da bude jedan od nosilaca napada. Tokom dvije sezone u G ligi prosječno je bilježio 21,8 poena, uz 5,4 skoka i četiri asistencije, pogađajući gotovo 40 odsto šuteva za tri poena.

Evropsku karijeru počeo je u Bursi, nakon čega je igrao za Fenerbahče. Sa klubom iz Istanbula osvojio je prvenstvo Turske, a tokom karijere nosio je i dresove Šandonga, Ljaoninga, Makabija iz Tel Aviva i japanskog Altiri Čibe.

U Evroligi je nastupao za Fenerbahče i Makabi, odigravši ukupno 35 utakmica. Sa izraelskim klubom osvojio je nacionalni kup 2025. godine.

Posebno značajnu ulogu Šajok ima u reprezentaciji Južnog Sudana, sa kojom je nastupao na Svjetskom prvenstvu 2023. godine i Olimpijskim igrama u Parizu.

Na Mundobasketu je prosječno bilježio 13,2 poena, uz 3,6 skokova i 2,2 asistencije, pomogavši Južnom Sudanu da izbori prvi olimpijski nastup u svojoj istoriji. Na Olimpijskim igrama u Parizu prosječno je postizao 14,7 poena i 3,7 skokova po utakmici.

Šajok se posebno predstavio svjetskoj javnosti u pripremnoj utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država, kada je zvijezdama NBA lige ubacio 25 poena, uz šest pogođenih trojki. Južni Sudan bio je nadomak velike senzacije, ali je američka selekcija slavila rezultatom 101:100.

"Novi igrač Budućnost Volija najbolje se snalazi kao strijelac koji može da pogodi iz mjesta, nakon izlaska iz bloka ili poslije driblinga. Zahvaljujući visini, rasponu ruku i fizičkoj snazi, sposoban je da igra na pozicijama tri i dva, napadne nižeg čuvara i preuzme odgovornost kada se utakmica odlučuje. Šajok je igrač koji može da poentira na različite načine, širi teren i dodatno poveća napadačke mogućnosti 'plavo-bijelih'. Marijale, dobro došao u Podgoricu i plavo-bijelu porodicu", poručili su iz Budućnosti.