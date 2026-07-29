Kaću Grujić ujeo piton od 40 kila: Urlici odzvanjali na snimanju spota, evo u kakvom je stanju

Prilikom snimanja spota za novu pjesmu, Kaću je ujela zmija koja se uvijala oko njenog tijela. Na setu je nastao potpuni haos, a ona se ubrzo oglasila za domaće medije.

Izvor: Hype Tv printscreen

Katarina Grujić doživjela je neprijatan incident tokom snimanja spota, kada ju je ugrizao loptasti piton težak oko 40 kilograma. Situacija je nastala u trenutku nepažnje i izazvala je paniku među članovima ekipe.

Prema riječima izvora sa seta, vlasnik zmije donio je pitona na snimanje, a zatim ga stavio Katarini oko vrata i objasnio joj kako treba da se ponaša u njegovom prisustvu.

Pogledajte kako izgleda Kaća Grujić:

Izvor: Instagram / katarinagrujic.doll

Iako je zmija bila veoma teška, pjevačica je pokušala da profesionalno izdrži snimanje i ponavljanje scena. Piton joj se sve vrijeme obavijao oko tijela, zbog čega je morala da ga pridržava rukama dok je pjevala i pozirala pred kamerama.

Međutim, u jednom trenutku Katarina je nesvjesno približila ruku glavizmije, nakon čega ju je piton iznenada ugrizao.

"Kaća je tako jako vrisnula da su svi pomislili da je ujed bio smrtonosan. Dok se pjevačica nije uplašila ni na sekundu, na setu je nastao potpuni haos. Kamermani, šminkeri, frizeri i organizatori su vrištali od straha, a neki su čak pobjegli iz studija. Srećom, situacija je brzo sanirana, a Kaća nije imala nikakve bolove niti posledice" navodi izvor.

"Sama sam kriva"

Nakon što su se vijesti o incidentu proširile, oglasila se i sama pjevačica koja je potvrdila da je došlo do ujeda, ali je naglasila da nema razloga za brigu.

- Tačno je da me je piton Nemanja gricnuo, ali zaista se ništa strašno nije desilo. Isto tako se i mazio sa mnom, grlio me, ljubio... Predivan je - rekla je Kaća i dodala da je sama odgovorna za ovaj nesrećni trenutak jer nije dobro vidjela iz profila i umjesto za vrat, uhvatila ga je preblizu ustima.

Inače, ovo nije prvi put da je pevačica imala peh na snimanju spota.

(Alo/MONDO)