Srpski košarkaš Nikola Jović mogao bi da napusti Majami, zbog dolaska Kleja Tompsona.

Izvor: MN Press

Reprezentativac Srbije Nikola Jović ponovo je u centru pažnje i ponovo je razlog trejda Majamija. Momak rođen u Lesteru navodno bi mogao da napusti klub zbog toga što je NBA franšiza zainteresovana za dovođenje Kleja Tompsona, tvrde tamošnji mediji.

Klub sa Floride želio bi da u svojim redovima vidi iskusnog beka. Bivša zvijezda Golden Stejta od 2024. godine je u Dalasu i ima još godinu dana ugovora sa ekipom iz Teksasa. Ipak, on je ono što Majamiju nedostaje - siguran šut za tri poena. Jedino što stoji na putu saradnji, kako se navodi, jeste ugovor vrijedan 17,5 miliona dolara.

Ono što bi moglo da bude od koristi Majamiju jeste činjenica da Dalas želi razmjenu, a ne raskid ugovora. U takvoj situaciji Nikola Jović predstavlja rješenje. Nakon što je Srbin bio spomenut u trejdu za Janisa Adetokunmpa, sada se pominje i kao rješenje za dovođenje novog beka u tim. Kako tvrdi Mark Stajn, NBA insajder, u slučaju da Tompson zaista poželi da dođe u Majami, jedna od opcija je otkup ugovora, a druga slanje Nikole Jovića u Teksas.

Ono što se takođe pominje jeste da trejd Nikole Jovića nije najbolje rješenje - za Dalas. Razlog je činjenica da Srbinu od ove sezone počinje da važi četvorogodišnji ugovor vrijedan 62 miliona dolara. Ostaje da vidimo reakciju oba tima.

Kad je Tompson u pitanju, Amerikanac je najbolje godine proveo u Golden Stejtu, sa kojim je četiri puta bio šampion NBA lige. Iako trenutno nije u "prajmu", rezultati koje bilježi na terenu i dalje su vrijedni pažnje. U minuloj sezoni prosječno je postizao 14 poena.