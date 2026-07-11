Monako prolazi kroz vjerovatno najteže dane u svojoj 98 godina dugoj istoriji i pitanje je u kakvoj formi će ubuduće postojati.

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Košarkaški klub Monako pojavio se ovog petka pred Trgovačkim sudom u Monaku i dobio rok do 20. jula da uloži žalbu Košarkaškom savezu Francuske, kako bi pokušao da izbori povratak u prvu ligu za zelenim stolom.

Konačna odluka o sudbini kluba odgođena je do 31. jula, pošto sud ovoga puta nije proglasio ni stečaj ni obustavu plaćanja. Da odluka nije odgođena, Monako ne bi imao mogućnost da se naredne sezone takmiči u najvišem rangu francuske košarke zbog duga od čak 24 miliona eura.

Stečajni upravnik Stefan Garino iznio je podatke o finansijskom stanju kluba, navodeći da ukupan dug iznosi osam miliona eura, uz dodatnih 16 miliona eura koje je Monaku pozajmilo Nacionalno finansijsko društvo (SNF), institucija preko koje je država Monako u proljeće 2026. godine finansijski pomogla klub kako bi završio sezonu.

Rok za vraćanje tog zajma pomjeren je sa 30. juna na 31. jul, koji će, prema svemu sudeći, biti ključni datum za budućnost i opstanak kluba.

Fedoričevu zamrznuta imovina

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U ovom trenutku situacija u Monaku izuzetno je komplikovana. Klub nema novca ni da isplati dug od milion eura menadžerima, nakon što je zamrznuta imovina vlasnika Alekseja Fedoričeva (70), ruskog biznismena koji se nalazi pod sankcijama zbog rata u Ukrajini.

Monako je prije nešto više od dvije sedmice osvojio treću titulu šampiona Francuske i četvrti domaći trofej. Međutim, ubrzo nakon toga počeo je raspad tima u kojem je nastupao Nemanja Nedović. Ove subote klub je napustio i dugogodišnji lider Majk Džejms, koji je prešao u Efes. Ranije su otišli Danijel Tajs (ASVEL) i Metju Strazel (Efes), dok bi Alfa Dijalo mogao da pojača Denver, a Nikola Mirotić takođe traži novi klub.

Monako trenutno nema licencu za nastup u narednoj sezoni, pošto je nadležna finansijska kontrolna komisija odbila registraciju kluba za profesionalna takmičenja u sezoni 2026/27. Ocijenjeno je da finansijske garancije nijesu dovoljne, kao ni da pregovori o preuzimanju kluba nijesu dovoljno odmakli.

Nije prošao ni plan američkih investitora

Tokom prethodnih sedmica predstavljen je plan za spas kluba koji su ponudili bivši NBA košarkaš Džamal Mešburn (53) i grupa američkih investitora, vrijedan između 10 i 12,5 miliona eura. Ipak, ni taj prijedlog nije uvjerio finansijsko kontrolno tijelo, pa će Fedoričev, prema svemu sudeći, uskoro morati da odustane od kluba.

Predsjednik francuske LNB lige Filip Oser tim povodom je poručio:

„Aleksej Fedoričev mora da prihvati realnost. Malo je vjerovatno da će ponovo raspolagati svojim finansijskim sredstvima“, prenio je specijalizovani portal „Bebasket“.

U međuvremenu je potvrđeno da će Bešiktaš, koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević, naredne sezone zauzeti mjesto Monaka u Evroligi.