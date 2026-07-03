Nema kraja problemima u Monaku, šta će biti sa Nemanjom Nedovićem?

Izvor: MN Press

Monako je pretprošle sezone igrao finale Evrolige, imao je respektabilan sastav i status jednog od najbogatijih klubova u Evropi, ali se sve vrtoglavo okrenulo u proteklih nekoliko mjeseci. Iako su bili suočeni sa ogromnim finansijskim poteškoćama, odlaskom trenera i igrača, uspjeli su da osvoje titulu šampiona Francuske, da bi sada stigle nove nepovoljne vijesti.

Monako je suspendovan iz svih francuskih takmičenja za sezonu 2026/27 jer nije dostavio Savezu potrebne finansijske garancije. Tim iz "kneževine" ima pravo na žalbu i konačna odluka biće donijeta 20. jula.

"Zbog nedostatka dovoljnih garancija koje se odnose na ekonomsku održivost kluba u predstojećoj sezoni, kao i zbog statusa pregovora o preuzimanju kluba, DNCCG je odlučio da uskrati Monaku pravo učešća u prvenstvima LNB u sezoni 2026/27", navodi se u saopštenju lige.

Ovo je posebno radikalna odluka jer Monako neće biti preseljen u niži rang, već je suspendovan iz svih takmičenja. Od ranije je poznato da se više neće takmičiti u Evroligi, preseljeni su u Evrokup, ali i to je sada neizvjesno ukoliko ne dođe do stabilizacije kluba.

Pominju se u francuskim medijima potencijalni investitori koji bi mogli da uskoče u pomoć, ali još uvijek nema konkretnijih informacija. Vidjećemo kakva će biti sudbina srpskog košarkaša Nemanje Nedovića koji je odigrao solidnu sezonu sa Monakom i može se pohvaliti sa dva trofeja. I dalje ima ugovor sa Crvenom zvezdom, ali njegov povratak na Mali Kalemegdan nije izvestan...