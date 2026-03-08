Nikola Topić je odigrao dva fenomenalna meča u razvojnoj ligi i sada se nadamo da će ga trener Majk Dagno vratiti u prvi tim.

Kako izađe na teren izdominira Nikola Topić. Nakon što je pobjedio najtežu bolest i zaigrao u NBA sada ga Oklahoma često šalje u razvojnu ligu. Sada je u porazu 123:117 od Teksas Ledžendsa za Oklahoma Siti Blu bio najbolji na terenu.

Radio je sve Topić, imao je 28 poena, šest skokova i šest asistencija, dodao je dvije ukradene lopte i blokadu, a uz sve to je iz igre šutirao 11/15. Pogodio je tri od pet trojki, sva tri slobodna bacanja i pokazao je da bi Oklahoma uskoro mogla da ga vrati u prvu ekipu.

Prije ovog meča je Oklahomin razvojni tim poražen od razvojne ekipe Lejkersa, a Topić je na tom meču imao 29 poena uz 9 asistencija i 4 skoka. Pogledajte kako je igrao Nikola Topić na ovom meču:

Osim Nikole Topića na ovom meču se istakao Badi Boehim sa 25 poena, Entoni PRičard je imao 20, dok je kod pobjednika Dalano Banton ubacio 33 uz 6 asistencija, 5 blokada i 3 skoka. Majls Keli je imao 22 poena.

