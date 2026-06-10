Crvena zvezda pregovara sa četvoricom košarkaša, među kojima je i Branku Badiu, želja novog trenera Ibona Navara.

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Crvena zvezda odlučila je da okrene novi list i u narednu sezonu će je povesti novi trener Ibon Navaro, dok će se oko sastava tima pitati Miloš Teodosić, uz asistenciju Milana Tomića. Već odavno su nacrtani "obrisi" nove Zvezde i uskoro bi trebalo vidjeti konkretne poteze s Malog Kalemegdana i promovisanje pojačanja o kojima se priča već duže vrijeme.

Prvi potez bio je novi ugovor za Dejana Davidovca, a po zvaničnom dolasku novog trenera Navara, treba očekivati i da će Zvezda objaviti sa kim je sve u međuvremenu postigla dogovore od igrača.

Četvorka na radaru Zvezde

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Kako piše "Sportski žurnal", Crvena zvezda pregovara sa četvoricom košarkaša i prvi od njih koji bi mogao da dođe je Branku Badio, igrač Valensije. Imao je fantastičnu sezonu u dresu Valensije i vodio je na fajnal-for bilježeći 11,1 poena, uz po dva skoka i asistencije, a igra na mjestu plejmejkera ili beka-šutera.

Spominje se da je Badio velika želja Ibona Navara, koji ga vrlo dobro poznaje iz Španije i često je imao bitke na terenu protiv njega, ali nije i jedini košarkaš koga mjerka Crvena zvezda.

Kao rezervna opcija spominje se italijanski košarkaš Alesandro Pajola, koji je stasavao u Virtusu upravo pod mentorstvom Miloša Teodosića i to bi mogla da bude "spona" u njegovom dogovoru. Za njega se inače prošlog ljeta interesovao i Real Madrid, međutim do dogovora nije došlo.

Najrealnija opcija za mjesto plejmejkera je Kris Džouns iz Hapoel Tel Aviva, koji se već duže vrijeme spominje kao rješenje na Malom Kalemegdanu, dok se najmanje šanse daju Džastinu Robinsonu iz Pariza.