Željko Obradović dobio je ponudu Panatinaikosa od 10 miliona eura za dvogodišnji ugovor.

Izvor: MN Press

Željko Obradović mogao bi da se vrati na klupu Panatinaikosa i da ponovo vodi klub u kom je imao veliki uspjeh. "Zeleni" će u srijedu započeti finalnu seriju domaćeg šampionata protiv Olimpijakosa, ali se sve više spekuliše da bi Ergina Atamana mogao da bude Srbin.

"Naš atinski izvor dobro upućen u zbivanja u taboru Panatinaikoas tvrdi da je najtrofejnijem evropskom treneru ponuđen dvogodišnji ugovor vrijedan 10 miliona eura. Mada, njegov menadžer Aleksandar Rašković tvrdi da kontakta nije bilo, utisak je da se njegov povratak bliži", stoji u tekstu "Meridian sporta".

Vidi opis Željko Obradović dobio ponudu koja se ne odbija iz Evrolige: Daju mu ugovor od 10 miliona eura Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 16 / 16

Takođe navode da razgovori i eventualni dogovor sa predsjednikom kluba Dimitrisom Janakopulosom u ovom trenutku neće da potvrdi ni PAO, ni Željko zbog finalne serije, odnosno iz kolegijalnih razloga.

Da li će Željko Obradović ponovo na klupu Panate? Biće uskoro poznato. Ataman je prije nekoliko mjeseci rekao da će otići iz kluba ako ne osvoji Evroligu ili titulu u Grčkoj. Ako Olimpijakos bude šampion...

(Merdiansport/MONDO)