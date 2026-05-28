Bivši košarkaš Partizana Tajrik Džouns podijelio je objavi na društvenim mrežama koja je privukla veliku pažnju u Srbiji.

Bivši košarkaš Partizana Tajrik Džouns od odlaska iz Humske postao je šampion Evrolige. Signali koje centar Olimpijakosa šalje u medijima i na društvenim mrežama pomalo se tumače kao poruke upućene navijačima Partizana, s obzirom na to da se Tajrik u posljednje vrijeme nije slagao sa publikom u Beogradu.

"Sve je bilo iz ljubavi, nikada iz mržnje. Samo sam pokušavao da sjednem za sto sa ljudima koji nisu željeli da dijele tanjir sa mnom. Govorili su: 'Ovaj 88, onaj 88...' Sljedeći put kada pomenete 88, dodajte uz to i šampion", napisao je Tajrik Džouns na društvenim mrežama i uz to postavio nekoliko fotografija u dresu Olimpijakosa.

Tajrik Džouns postao je nepoželjan gost u Humskoj, pošto ga navijači posljednjih mjeseci nisu voljeli ni dok je nosio dres Partizana, pa je bio jedan od igrača, pored Džabarija Parkera, koji je dobijao salve zvižduka sa tribina. Zbog toga je odlazak iz Partizana bio neminovan, a pomalo ni kriv ni dužan, Tajrik je završio u Olimpijakosu i u međuvremenu postao šampion Evrolige.

Otuda i poruka centra iz Pireja: "Dodajte šampion uz broj 88". Istini za volju, centar je deficitarna pozicija u Evroligi, pa je samim tim Tajriku bilo lako da pronađe mjesto pod suncem. Međutim, igra u timu koji vjerovatno ima najjaču centarsku liniju, te prilika koju dobija nije ni približno zapažena i važna kao što je bila u dresu Partizana.

Tajrik je u dresu Olimpijakosa u Evroligi bilježio 6,6 poena, što dovoljno govori o njegovoj ulozi u timu. S druge strane, od ekipe koja ima Nikolu Milutinova, Sašu Vezenkova, Donta Hola, pa i Mustafu Fala, ne očekuje se da će Tajrik Džouns imati mnogo prostora za svoje manevre.

Šta je Tajrik rekao poslije osvajanja Evrolige?

Bivši centar Partizana u razgovoru za Arenu sport poslije osvajanja titule rekao: "Ovaj tim ima zaista mnogo igrača, pa nekad uopšte nećete dobiti priliku da igrate. Trudio sam se da ostanem spreman u svakom trenutku, da kad čujem svoje ime samo izađem na teren. Nisam razmišljao ni o čemu drugom osim da pogodim ta dva koša", započeo je Džouns.

OAKA je, kao i tokom čitave sezone, bila najbolje mjesto za okupljanje navijača. Kao kod kuće ponašali su se navijači Olimpijakosa i na kraju imali povod za slavlje. "Ako možeš da igraš u Srbiji, možeš da igraš bilo gdje. Atmosfera je bila fenomenalna, dvorana crveno-bijela, nevjerovatan osećaj."

Tajrik Džouns je poslije mnogo pompe napustio Partizan u drugom dijelu sezone, zadužio dres Olimpijakosa i sada postao šampion Evrolige. Ipak, riješio je da pošalje poruku navijačima koji s razlogom nisu bili prijateljski nastrojeni prema centru: "Htio sam da odem negdje gdje me cijene. Takve stvari se dešavaju. Evo, sada sam ovdje, šampion sam", zaključio je Tajrik, koji je u finalu igrao 10 minuta i postigao četiri poena.

