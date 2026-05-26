Miloš Teodosić se vratio u Crvenu zvezdu i pokušaće da pomogne voljenom klubu da se vrati na pobjednički kolosjek.

Izvor: MN Press

Miloš Teodosić se vratio u Crvenu zvezdu. Posle odlaska Saše Obradovića i privremenog povratka Milana Tomića na klupu, crveno-bijeli su odlučili da naprave još promjena. Tako je "Meridiansport" preneo da se nekadašnji plejmejker vraća u voljeni klub.

"Teodosić je po završetku igračke karijere dobio poziv Zvezde da ostane dio kluba, ali je odlučio da uzme godinu dana pauze. Godinu dana kasnije je Zvezda ponovo poslala poziv na njegovu adresu i on je pružio ruku predsjedniku Željku Drčeliću. Na obostrano zadovoljstvo je postignut dogovor", navodi se u tekstu.

Tako je sportski sektor crveno-bijelih dobio veliko pojačanje i Teodosić će pokušati da pomogne voljenom klubu da se vrati na pobjednički kolosjek.

Zvezda je izgubila u plej-inu Evrolige, pa je u polufinalu ABA lige poražena od Partizana. Sada je čeka fajnal-for KLS na kom će probati da završi sezonu sa još jednim trofejom pošto je osvojila i Kup Koraća.

(Meridiansport/MONDO)