KK Partizan počeo je novu rundu pregovora sa Armonijem Bruksom posle ponude Asvela.

Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia

Situacija oko već viđenog pojačanja KK Partizan se zakomplikovala. Crno-bijeli su imali usmeni dogovor sa američkim bekom Armoni Brooks, ali se pojavila neočekivana ponuda koja je sve stopirala. ASVEL Basket se uključio u trku za najkorisnijeg igrača italijanskog prvenstva i tako pokvario planove kluba iz Humske.

Francuski tim je riješen da od naredne sezone bude konkurentniji u EuroLeague i svoje planove je predočio Bruksu. Navodno mu je Partizan obećao četiri miliona za dvije godine, a Tony Parker je „pojačao“ ponudu.

Ipak, kako javlja Mozzart Sport, to ne znači da će rukovodstvo srpskog tima odustati od najtraženijeg igrača Olimpia Milano. Sportski sektor Partizana je ponovo obavio novu rundu razgovora sa agentom Bruksa i još ništa nije gotovo. Kako se navodi, konačna odluka biće donesena do ponedjeljka.

Bruks među najtraženijima u Evroligi

Bruks je ove sezone proglašen za MVP-ja italijanskog prvenstva sa prosjekom od 16 poena, 4,2 skoka i prosječnim indeksom 14,4. U Evroligi je bilježio 13,1 poen, 3,5 skokova i 1,4 asistencije po utakmici.

U Humskoj ga vide kao savršenog partnera Carlik Jones i nude mu dvogodišnji ugovor vrijedan više od dva miliona eura po sezoni.

Bruks je završio koledž u University of Houston, nije draftovan, pa je kroz filijalu Houston Rockets uspio da se probije do NBA lige. U najjačoj košarkaškoj ligi igrao je za Toronto Raptors, Brooklyn Nets i njihove razvojne timove, prije nego što je 2024. stigao u Evropu.