Saša Dončić rekao je da postoji šansa da njegov sin Luka ipak igra za reprezentaciju Slovenije tokom ljeta, što su iz ljudi iz Lukinog tima odmah negirali.

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Luka Dončić demantovao je izjavu svog oca Saše Dončića. Njegov otac je pričao za slovenačke medije i tom prilikom je rekao da postoji šansa da zaigra za reprezentaciju. Zato su brzo odlučili da reaguju iz tima zvijezde ekipe iz Los Anđelesa.

"Izvori bliski zvijezdi Lejkersa Luki Dončiću su mi rekli da se ništa nije promijenilo od njegove poslednje izjave. Neće igrati za reprezentaciju ovog ljeta kako bi proveo što više vremena sa svojim ćerkama", naveo je poznati američki novinar Mark Stajn.

Luka je trenutno fokusiran na oporavak od povrede i na sudsku borbu sa svojom bivšom vjerenicom Anamarijom Goltes. Oni su u sukobu zbog starateljstva nad ćerkama.