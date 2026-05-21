Ruska rafinerija nafte u Sizranju navodno pogođena usred ukrajinskog napada dronovima

Ruska rafinerija nafte u Sizranju, u Samarskoj oblasti, pogođena je tokom ukrajinskog napada u noći između 20. i 21. maja, prenijeli su kanali na društvenim mrežama.

Lokalci su prijavili da je tokom ukrajinskog napada pogođena jedinica za preradu nafte u Rosnjeftovoj rafineriji u Sizranju, prenosi nezavisni Telegram kanal Exilenova Plus.

Kasnije je guverner Samarske oblasti, Vjačeslav Fedorjiščev saopštio da su dvije osobe poginule u ukrajinskom napadu dronovima.

Navode nije bilo moguće odmah nezavisno potvrditi, prenio je "Kijev independent".

Sizranj, treći po veličini grad u Samarskoj oblasti, nalazi se oko 700 kilometara sjeveroistočno od granice Ukrajine sa Rusijom.

Ukrajina redovno gađa vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na okupiranim teritorijama, u pokušaju da umanji sposobnost Moskve da nastavi vođenje rata.

Kijev energetska postrojenja smatra legitimnim vojnim ciljevima, jer ona obezbjeđuju gorivo i finansijska sredstva za ratnu mašineriju Kremlja.

Sve velike rafinerije nafte u centralnoj Rusiji potpuno su obustavile ili smanjile proizvodnju nakon nedavnih ukrajinskih napada dronovima, objavio je Rojters 20. maja.

Tokom 18. i 19. maja, Ukrajina je pogodila jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte i jednu pumpnu stanicu za naftu, saopštio je Generalštab Ukrajine, nakon što su ruski zvaničnici prijavili napade dronovima u Jaroslavskoj oblasti i u blizini Moskve.

Ukrajinske snage su gađale rafineriju Lukoil-Nižegorodnjeftorgsintez u gradu Kstovu, u Nižnjenovgorodskoj oblasti, saopštio je Generalštab, gdje je 18. maja zabilježen požar na teritoriji postrojenja.

Dana 20. maja, Ukrajina je pogodila jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte u blizini grada Kstova, u Nižnjenovgorodskoj oblasti, saopštio je Generalštab Ukrajine - što predstavlja drugi prijavljeni pogodak tog postrojenja u roku od nedelju dana.

Pogođena je jedinica za preradu nafte AVT-6, što je izazvalo požar u rafineriji Lukoil-Nižegorodorgsintez, navodi Generalštab.

Rafinerija nafte Kiriši, jedna od najvećih u Rusiji, zatvorena je od 5. maja, naveli su neimenovani izvori. Postrojenje, koje se nalazi u Lenjingradskoj oblasti u Rusiji, ima kapacitet prerade od oko 20 do 21 milion tona nafte godišnje.

Pogođena su i postrojenja u Nižnjem Novgorodu, Rjazanju, Jaroslavu, kao i moskovska rafinerija nafte, prenosi Rojters. Pogođene rafinerije učestvuju sa 30 odsto u proizvodnji benzina i 25 odsto u proizvodnji dizela u Rusiji.

Kapacitet tih rafinerija iznosi 238.000 tona dnevno, odnosno 83 miliona metričkih tona godišnje, što čini četvrtinu ukupnog ruskog kapaciteta za preradu nafte, navodi Rojters.