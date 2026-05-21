Sofija je spremna da se ovaj put pokaže u što boljem svijetlu, a osvrnula se i na svoj odnos sa Kebom.

Izvor: Youtube/PrintScreen

Sofija Dacić, bivša supruga Igora Kojića, sina pjevača Dragana Kojića Kebe, pojavila se na audiciji za novu sezonu muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Sofija se nada da će u narednoj sezoni imati više sreće, ukoliko prođe na audiciji.

Vidi opis U Zvezde Granda stiže Kebina noćna mora! Ponovo se prijavila za takmičenje, svi čekaju njegovu reakciju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram printscreen / sofijakaosofija Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda Br. slika: 10 10 / 10

"Došla sam da vas posjetim i da pokažem šta sam ja to novo naučila za ovo vrijeme. Sada imam iskustva malo, pa vjerujem da će biti bolje."

Časovi pjevanja odavno su njena svakodnevica, ali su sada mnogo intenzivniji jer Sofija želi da radi tom aspektu što više, pogotovo što priprema i svoju prvu pesmu.

"Počela sam i da radim, i shvatila da od takvog iskustva boljeg nema. To sam shvatila, i preptostavljam da sam se i poboljšala", dodala je bivša supruga Igora Kojića.

Sofija se posebno osvrnula i na odnos sa bivšim svekrom Draganom Kojićem Kebom, koji je za nju oduvijek imao samo riječi hvale. Ipak, nakon što je ispala iz takmičenja, kontakt nisu imali, a mnogi se šale da mu ponovo stiže "noćna mora".

"Nemamo mi nikakav konakt inače, a ja se nadam da će mi se obradovati kao i prošli put ako sada prođem na audiciji", kroz smijeh je odgovorila Sofija Dacić.

Izvor: Blic/ Mondo