Andrija Bulatović je nakon samo jedne sezone u jednoj od pet najjačih liga upao među 100 najvećih talenata na Starom kontinentu u izbori za nagradu "Golden Boy".

Izvor: FSCG

Erling Haland, Pedri, Gavi, Džud Belingem, Lamin Jamal i Dezire Due izabrani su za "zlatne dječake" evropskog fudbala kroz posljednjih šest godina, a za ovu sezonu među 100 najboljih našao se i biser iz Crne Gore.

Andrija Bulatović je nakon samo jedne sezone u jednoj od pet najjačih liga upao među 100 najvećih talenata na Starom kontinentu u izbori za nagradu "Golden Boy".

Ovo priznanje od 2003. dodjeljuje italijanski "Tutosport", u konkurenciju ulaze igrači do 21 godine koji igraju u prvom rangu evropskih liga, a osim lista iz Torina u izboru učestvuju i novinari "Marke", "L'Ekipa", "Bilda", "Tajmsa", Frans fudbala"...

Često se naziva i Zlatnom loptom za mlade igrče, a zanimljivo da je Lionel Mesi jedini fudbaler koji je bio i "Golden Boy" i "Ballon d'Or".

Plasman među 100 najboljih Bulatoviću je donio algoritam razvijen u saradnji sa Transfermarktom, a kada krene glasanje i navijači širom svijeta biće u prilici da na sajtu "Tutosporta" izaberu crnogorskog vezistu - ta nagrada nosi ime "Golden Boy Web".

U konkurenciji se ove godine nalaze i Varen Zair-Emeri, Pau Kubarsi, Jan Diomande, Endrik, Estevao, Lenar Karl, Eli Žunio Krupi...

Bulatović je prošlog ljeta dres Budućnosti zamijenio žuto-crvenim Lansa, a svaki minut koji je dobio od Pjera Saža iskoristio je na pravi način.

U Ligi 1 odigrao je 19 utakmica i upisao četiri asistencije - sjajna je bila u posljednjem kolu protiv Liona. Rundu prije toga čuveni "L'Ekip" ga je uvrstio u idealan tim kola.

U Kupu Francuske je na tri utakmice dva puta bio strijelac i vodio je Lans do finala koje se sjutra (petak) od 21 sat igra u Paizu - Bulatović će protiv Nice, koju očekuje i baraž za opstanak, imati priliku da stigne do prvog trofeja van Crne Gore.