Rafael Nadal dao je brutalno iskren intervju o svojoj karijeri, povredama i stvarima za koje mnogi nisu znali. Imao je dosta problema...

Rafa Nadal bio je dio "zlatne ere" tenisa, sa Novakom Đokovićem i Rodžerom Federerom je dominirao. Sada je u penziji i sa viškom slobodnog vremena odlučio je da snimi dokumentarac čija premijera je bila u Španiji. Tamo su španski mediji imali priliku da vide kako će izgledati dokumentarni film koji će zvanično biti pušten 29. maja i otkrili su neke nepoznate detalje.

"Navikao sam se na kamere, možda ne toliko u mom privatnom životu, ali sam se navikao. Bilo mi je potrebno malo vremena, rekao bih da sam na početku snimanja mnogo više patio. Vjerovatno je to bio jedan od razloga što nikada nisam prihvatio da radim ovako nešto, sve do kraja karijere", rekao je Rafa u intervjuu za "Marku".

Konstatovali su i da je dokumentarac otkrio veliki broj njegovih tajni i pitali ga zašto je to uradio.

"Bio sam svjestan šta radim. Ako radiš ovako nešto čisto reda radi, zašto onda radiš? Ako hoćeš da ispričaš nešto što nije istina i realnost, onda nemoj to da radiš. Moja prošlost je ispričana tokom 20 godina karijere. Zašto bi radio nešto ovako, ako nećeš da govoriš istinu. Ne možeš da razumiješ moju karijeru ako ne ispričam šta mi se sve dogodilo i kakve sam sve fizičke probleme imao. Zato sam htio da svi znaju, da vide kako izgleda svakodnevni život profesionalnog tenisera. Posebno onog koji je imao hronične probleme od početka karijere."

"Ta odluka je uništila moje tijelo"

Potpuno iskreno i bez ustezanja je govorio o problemima sa kojima se suočavao.

"Imao sam zdravstvene probleme u većem dijelu karijere, ali svi imamo porijeklo i nešto što nas opisuje. Rešenje, da bih uopšte mogao da igram tenis i ono što mi je dozvolilo da igram sa povredom bio je poseban uložak koji sam nosio. Ali, to je uništilo ostatak mog tijela. Mislim da su od toga počeli svi moji problemi, iako mi je to dozvolilo da imam dugo karijeru. Nešto što je 2005. godine, kada sam imao samo 19 godina djelovalo kao nemoguće."

Novinar je spomenuo i jednu posebnu epizodu, kada su mu 2012. godine doktori u Njujorku rekli "da ako ode da igra u Indijan Velsu, da rizikuje kraj karijere" i da je na to odgovorio "Bez te odluke, danas bih imao 12 grend slemova manje".

"Teško je u samo četiri epizode sve reći, intervjui su bili veoma dugi. Ali, ta fraza nije prikazana kao cijela. Ono što sam mislio bilo je da sam u tom periodu živio u konstantnom bolu, svađao sam se sa fizioterapeutima oko tableta protiv bolova i da li ih uzimati. Onda je došao dan kada smo raspravljali oko toga šta je granica između lošeg i dobrog i da sam ja taj koji odlučuje da li će da pije te tablete i u kojoj količini. Oni praktično ništa od toga nisu znali, jer mi je bilo neprijatno da pitam za to svaki dan, kada znam da se ljudi ne slažu sa mnom. Iz moje tačke gledišta bilo je - ili ću to da radim ili neću da igram tenis. Kada sam rekao da postoji mala granica između dobrog i lošeg ,mislio sam baš na to. Znao sam koliko je štetno i zbog toga sam imao i perforaciju u crevima dva puta zbog tih tableta. Ali, da nisam to radio, imao bih drugačiju karijeru."

"Davio sam se u sopstvenoj pljuvački"

Druga epizoda o kojoj je novinar pričao sa Rafom bila je o momentu kada je na zahtjev fizijatra angažovao Karlosa Moju u svoj tim.

"Mislim da nije istina da mi je fizijatar to preporučio. Imao sam te 2015. godine epizodu koja je trajala godinu dana. Nisam mogao da kontrolišem stvari koje sam kontrolisao cijelog svog života. Nikada nisam ni pomislio da bi stvari koje mi se dešavaju na terenu mogle da utiču na mene da uradim neke druge stvari. Nisam mogao da kontrolišem emocije ili situaciju na terenu. Zato sam često išao u šetnje i uvijek sa flašicom vode. Davio sam se u sopstvenoj pljuvački. Posjetio sam psihologa posle toga i ona mi je otkrila ono što sam već znao. Pitao sam se šta je moj problem, onda sam otišao kod fizijatra koji mi je dao ljekove koji su mi pomogli da napredujem u razmaku od samo nekoliko mjeseci. Mislim da je to to. Što se Karlosa Moje tiče, priča je malo drugačija. Shvatio sam da mi je potreban dodatni podsticaj u timu. Nije urađeno sa idejom da moj stric Toni ode. Već je Toni posle nekog vremena odlučio da ode. Nevjerovatno mi je da je tu odluku Toni saopštio medijima prvo, ne nama. Pričao sam sa njim posle, mnogo stvari se desilo. On je moj stric, volim ga mnogo. Prvo zbog toga, ali onda i zbog mnogih drugih stvari, jer sam dosta postigao zahvaljujući njemu", zaključio je Nadal.