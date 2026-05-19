Iako je koledž Sent Džon na svojoj zvaničnoj stranici promovisao Đorđija Jovanovića u svog novog člana, Košarkaški klub Budućnost Voli oglasio se saopštenjem, naglasivši da crnogorski reprezentativac ima važeći ugovor sa “plavima” i za narednu sezonu, pišu Vijesti.

Saopštenje prenosimo integralno.

“Povodom netačnih informacija koje su se danas pojavile u medijima, KK Budućnost VOLI demantuje navode o odlasku Đorđija Jovanovića na koledž “St. John’s”.

Želimo da naglasimo da Đorđije Jovanović ima važeći ugovor sa našim klubom i za narednu sezonu, te da klub sa pomenutim koledžom nije vodio nikakve razgovore, niti je potpisao bilo kakav sporazum o transferu. Smatramo da su objavljeni navodi netačni i da predstavljaju samo pokušaj spinovanja od strane pojedinih menadžerskih agencija, što svakako ne doprinosi korektnim i profesionalnim odnosima koji bi trebali da postoje između klubova i agenata, piše CdM.

Plasiranje ovakvih informacija vidimo isključivo kao pokušaj destabilizacije našeg tima pred važne mečeve u polufinalu ABA lige”, saopšteno je iz najvećeg crnogorskog kluba.

Budućnost Voli u četvrtak veče očekuje prva utakmica plej-ofa jadranskog karavana protiv Dubaija.