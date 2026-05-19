Lane Gutović napustio seriju "Bela lađa" jer nije dobio 70.000 €: Evo koliko je glumac uzimao novca po epizodi

Glumac Milan Lane Gutović napustio je kultnu seriju "Bela lađa" u poslednjoj sezoni, a razlog su visoki zahtjevi za honorar koji produkcija nije prihvatila.

Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV serije - Zvanični kanal

Milan Lane Gutović iznenadio je publiku kada je odlučio da se povuče iz kultne serije Bela lađa pred snimanje njene završne sezone.

Iako je dugo razmatrao da li da nastavi sa ulogom Srećka Šojića ili da se posveti filmu Tesna koža 5, presudnu ulogu, prema pisanju medija, imao je finansijski dogovor.

Glumac je navodno do tada za dva dana snimanja dobijao oko 2.000 eura, ali je za poslednju sezonu tražio znatno veći honorar, odnosno 7.000 eura po epizodi. Kako produkcija i RTS nisu prihvatili uslove koje je postavio, saradnja je na kraju prekinuta.

"Htio sam da uvećanim honorarom za taj poslednji ciklus djelimično nadoknadim ono što mi je prethodnim ugovorima bilo uskraćeno. Smatrao sam da je uspjeh serije i lika koji sam tumačio dovoljan da se oko finansija ne uznemiravam", objasnio je Lane Gutović tada.

Brstina umjesto Laneta

Zbog ovakvog razvoja situacije, scenarista Siniša Pavić i autorski tim serije morali su da pronađu način da iz priče uklone lik Srećka Šojića, pa je odlučeno da on završi u zatvoru.

Pavić je kasnije govorio da mu nije bilo drago zbog odlaska Milana Laneta Gutovića, ali da je ekipa bila primorana da prilagodi scenario novonastaloj situaciji.

Evo kako je Branimir Brstina izgledao u "Beloj lađi":

"Angažovali smo jednog zaista velikog glumca koji će biti novi nosilac radnje, a to je Branimir Brstina. Brstina bi sada trebalo da bude lokomotiva serije", izjavio je tada Pavić.

Brstina je uletio u ulogu Šojićevog kuma Baćka, odnosno ujaka Tihomira Stojkovića Špica, priznavši da je imao malo treme jer preuzima glavnu rolu od čovjeka koji je bio zaštitni znak cijele serije.