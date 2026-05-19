Nacionalni parkovi Crne Gore svim građankama i građanima čestitaju državni praznik „Dan nezavisnosti“ i ujedno pozivaju sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi.

Izvor: Nacionalni Parkovi Crne Gore

Povodom ovog značajnog datuma kojim Crna Gora proslavlja jubilej - 20 godina od obnove nezavisnosti, u četvrtak, 21. maja 2026. godine, ulaz u nacionalne parkove: Durmitor, Biogradska gora, Lovćen, Skadarsko jezero i Prokletije je besplatan.

"Ovom prilikom, podsjećamo građane na povoljnosti koje mogu ostvariti kupovinom Godišnje ulaznice za svih pet nacionalnih parkova i to na naplatnim punktovima Parkova - po cijeni od 13,50 eura. Takođe, ističemo da povodom državnog jubileja - 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, JPNPCG i Crnogorska komercijalna banka (CKB), pokreću promotivnu kampanju „Posjeti ih sve“. S tim u vezi, prvih 2.000 korisnika kartica ove banke imaju priliku da putem sajta www.nparkovi.me kupe godišnju ulaznicu za svih pet nacionalnih parkova - uz 50 odsto povrata novca, odnosno po cijeni od svega 6,75 eura. Kroz ovu saradnju JPNPCG i CKB žele da građankama i građanima omoguće da ovaj državni praznik, ali i svoje slobodno vrijeme, proslave u srcu prirode, istražujući neprocjenjiva blaga koja našu domovinu čine jedinstvenom u svijetu", navode iz NPCG.

U cilju očuvanja ukupnih vrijednosti NPCG, očekujući povoljne vremenske prilike ovih dana, kao i u narednim mjesecima, apeluju na posjetioce da se ponašaju ekološki odgovorno, poštuju pravila ponašanja u prirodi, te da, u cilju sopstvene, kao i bezbjednosti svih korisnika zaštićenih područja, isključivo koriste označene i markirane staze uz odgovarajuću obuću i odjeću, kao da se blagovremeno informišu o vremenskim uslovima prije dolaska.

"Ljubitelje fotografije i prirode podsjećamo da tokom boravka u nacionalnim parkovima ne koriste dronove, osim, ukoliko, za iste nemaju potrebne dozvole nadležnih državnih organa i odobrenje Javnog preduzeća za nacionalne parkove. Takođe, upozoravamo da je vožnja kvadova i kros motora van kategorisanih puteva strogo je zabranjena, jer skretanjem sa istih ugrožavaju se važna prirodna zaštićena staništa", navode iz NPCG.