"Nije tačno da je Vasilije Lakić uhapšen, već sam ga ja lično krio, doveo sam ga u Podgoricu, predao ga advokatu Marku Radoviću i on ga je poveo u podgoričku policiju", naveo je Aleksandar Lakić u saopštenju dostavljenom Vijestima.

Podgorička policija uhapsila je Vasilija Lakića, koji je bio u bjekstvu, saznaju Vijesti nezvanično iz Uprave policije.

Prema istim saznanjima, Vasilije Lakić je uhapšen u Podgorici, a sumnja se da je kao član jedne kriminalne grupe pratio policijske službenike.

Vijesti su 9. maja objavile da je policija uhapsila Nemanju Zurovca (29) i Mehmeda Mekića (21), dok je tragala za Lakićem (22). Sva trojica su iz Herceg Novog a sumnjiče se da su, kao članovi jedne organizovane kriminalne grupe, sa za sada više nepoznatih osoba izvršili krivična djela kriminalno udruživanje, učestovanje u grupi koja je sprečavala službena lica u obavljanju službene dužnosti.

Sumnjiče se da su pratili policijske službenike, kao i službena vozila uz korišćenje sofisticirane elektronske opreme i uređaja na daljinu na teritoriji Podgorice, Herceg Novog i Nikšića u namjeri da, kada bi policija krenula u akciju, javlja članovima kriminalne grupe kretanje i aktivnosti.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović kazao je tada da je hapšenje članova organizovanih kriminalnih grupa imperativ Uprave policije.

Pojasnio je da je ova akcija bila specifična i složena i da je sprovedena u saradnji policije sa Višim državnim i Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici.

"Osujećene su planske aktivnosti aktivne ćelije ogranka jedne visokoriznične kriminalne grupe... a koja je sprovodila mjere kontra nadzora, sprečavanje dokazivanja organa za sprovođenje zakona, otkrivanja nerasvijetljenih krivičnih dijela, kao i sprečavanje i onemogućavanje otkrivanja lokacija na kojima se skrivaju međunarodno tražena lica...", rekao je Šćepanović na konferenciji za novinare 9. maja, pišu Vijesti.