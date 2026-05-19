Dvejn Vašington je posle pobedničkog koša poletio u zagrljaj sinu koji ga je bodrio sa tribina

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington bio je heroj pobjede u vječitom derbiju protiv Crvene zvezde. On je u samom finišu pogodio koš uz faul, a meč je završio kao najefikasniji crno-bijelom taboru sa 22 poena.

Američki bek je bio često osporavan ove sezone, ali nije džabe proglašen za najboljeg strijelca regionalnog takmičenja. Ova pobeda će mu definitivno ostati kao najdraža, pogoto ako napusti Humsku na kraju sezone.

Kamere su zabilježile najsimpatičniji momenat derbija kada mu je u zagrljaj posle pobjedonosnog koša poletio sin.

"Nismo imali takav momenat cijele sezone, sjajno je što sam imao taj trenutak, što je on bio tu, imam video-snimak za budućnost. Drago mi je što smo pobijedili i okrećemo se onome što dolazi", rekao je presrećni Vašington.