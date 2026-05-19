Marina Bar, većinski državna kompanija, ostvarila je prošle godine neto pofit od 12.395 eura, što je znatno lošiji rezultat nego godinu ranije kada je dobit bila 428 hiljada eura.

Izvor: MONDO

Razlog za pad profita je to što je kompanije izgubila sudski spor od of-šor firme “Belmonte System LTD” sa Maršalskih ostrva kojoj je zbog toga morala da plati 738 hiljada eura.

Ova presuda je epilog više sudskih procesa koji traju 14 godina i koji datiraju iz slučaja neuspjele privatizacije Marine iz 2009. godine kada je država prodala 56,34 odsto akcija konzorcijumu letonskih firmi “SIA Multikapitals” i “Latvijas Krajbanka”. “Multikapitals” je 222 miliona uplatio u državni budžet kao kupoprodajnu cijenu, a 369.631 euro uplatio je na račun Poreske uprave na ime poreza i doprinosa za zaposlene. Privatizacije je propala a oni su tužili Marinu da vrati novac koji su oni uplatili za poreze i doprinose. To potraživanje je nekako prenijeto na firmu “Belmonte System LTD”, pišu Vijesti.

Presudom od 25. decembra 2024. godine “Marina Bar” je dužna da firmi “Belmonte System LTD” isplati 369.631 euro sa zateznim kamatama od 2010. i 2011. godine.

Marina je prošle godine imala poslovni prihod od 1,6 miliona eura što je za 125 hiljada više nego u 2024. godini, kao i 421 hiljadu ostalih prihoda (za sto hiljada više).

Troškovi poslovanja bili su 357 hiljada, na nivou onih iz 2024, dok su rashodi za zarade dodatno vrijedili 858 hiljada i oni su imali rast od 24 hiljade u odnosu na godinu ranije.

Ostali rashodi iz poslovanja bili su 740 hiljada eura, računajući i isplatu po sudskoj odluci. Ovi ostali rashodi u 2024. godini bili su 868 eura.

Prema bilansu stanja Marina Bar ima neraspoređenu dobit iz prethodnih godina u iznosu od 3,76 miliona eura. Kompanija je na kraju prošle godine na računu imala gotovinu u iznosu od 2,73 miliona eura, prenose Vijesti.

Barska Marina je prošlu godinu završila bez dugoročnih obaveza, dok su ukupne kratkoročne obaveze bile 73 hiljade eura.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva predložilo je u oktobru 2013. godine Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte da raskine ugovor o prodaji akcija i o koncesiji sa kompanijama Multikapitals i Latvijas Krajbankom, koje su vlasnici 54 odsto akcija barske Marine. Četiri godine nakon privatizacije utvrđeno je da kupci nisu ispunili obaveze o ugovorenim ulaganjima.

Konzorcijum je zatim pokrenuo arbitražu protiv države u Beču koja je odbačena jer je, između ostalog, utvrđeno da su kupci falsifikovali dio dokumentacije.