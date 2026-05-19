Posrnula zvijezda brazilskog i svjetskog fudbala ipak će ići na svoje četvrto Svjetsko prvenstvo.

Selektor reprezentacije Brazila Karlo Anćeloti uslišio je želje nacije i uvrstio Nejmarovo ime na spisak igrača koji će igrati na Svjetskom prvenstvu 2026. u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Iako već godinama Brazilac nije ni sjenka nekadašnjeg asa, iako su ga povrede godinama odvajale od terena i iako nije u stanju da izdrži 90 minuta takmičarskog fudbala u kontinuitetu, Anćeloti ga je ipak uvrstio u tim.

Tokom javnog čitanja spiska za Mundijal, Anćeloti je definitivno vratio Nejmara u nacionalni tim posle tri godine, a ostaje da se vidi kakva će biti uloga ljubimca nacije u ekipi u kojoj teško u ovom trenutku može da parira prije svega mnogo spremnijim asovima i liderima tima, poput Realovog Vinisijusa i Barseloninog Rafinje.

Poslušajte oduševljenje kada je Anćeloti pročitao Nejmarovo ime:

Brazil će igrati u Grupi C protiv Maroka 13. juna, Haitija 19. juna i Škotske, 24. juna.

Spisak Brazila

Golmani: Alison (Liverpul), Ederson (Fenerbahče) i Veverton (Gremio).

Defanzivci: Danilo (Flamengo), Vesli (Roma), Markinjos (Pari Sen Žermen), Gabrijel Magaljaeš (Arsenal), Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanjez (Al Ahli), Aleks Sandro (Flamengo) i Daglas Santos (Zenit).

Vezisti: Kazemiro (Mančester junajted), Bruno Gimaraeš (Njukasl), Danilo (Botafogo), Fabinjo (Al Itihad) i Paketa (Flamengo).

Napadači: Vinisijus Žunior (Real Madrid), Mateus Kunja (Mančester junajted), Nejmar (Santos), Rafinja (Barselona), Rajan (Bornmut), Igor Tijago (Brentford), Luiz Enrike (Zenit), Gabrijel Martineli (Arsenal) i Endrik (Olimpik Lion).

Brazil ima jedno polufinale u 24 godine - košmarno

Iako je petostruki šampion svijeta i rekorder u broju osvojenih titula, Brazil već dugo ne uspijeva da dođe do krajnje završnice Mundijala. Od Svjetskog prvenstva u Japanu i Južnoj Koreji 2002. i poslednje titule, Brazilci su igrali samo jednom u polufinalu, i to 2014. kada ih je na domaćem terenu ponizila Njemačka 1:7.

Prije i posle tog turnira, Brazil je po dva puta stizao do četvrtfinala i gubio ih redom od Francuske (2006), Holandije (2010), Belgije (2018) i Hrvatske (2022).

Za predstojeći Mundijal Brazilci su se kvalifikovali kao petoplasirani na južnameričkoj tabeli, iza Argentine, Ekvadora, Kolumbije i Urugvaja, a ispred Paragvaja i Bolivije, koja je u interkontinentalnim kvalifikacijama ispala od Iraka (1:2).Najbolji strijelac ekipe bio je Rafinja sa pet golova, a tri je postigao Rodrigo. On propušta Mundijal jer je u martu ove godine doživio kidanje ukrštenog ligamenta kolena na utakmici svog Reala protiv Hetafea i zbog operacije i oporavka nije bilo načina da putuje sa ekipom na SP.

Anćeloti je preuzeo ekipu 2025. i potpisao ugovor na jednu godinu za platu od 10 miliona dolara, uz garantovani bonus od pet miliona ako ostvari san Brazilaca i dovede ih do još jedne titule prvaka svijeta.

Nema mjesta za napadača od 75 miliona

Među igračima za koje nije bilo mjesta su napadač Čelsija od 75 miliona Žoao Pedro (24), legenda Tijago Silva (41) koja i dalje igra za Porto, kao i mladi centralni vezista Čelsija, Andrej Santoš (22).

Takođe, nema ni Rišarlisona (29), dugogodišnjeg napadača Brazila i Totenhema, kao ni krilnog napadača Betisa Antonija (26), koji je od 2025. oživio karijeru u Betisu posle katastrofalne epizode u Mančester junajtedu. Uz njih zbog povrede i operacije mišića zadnje lože na Mundijal ne putuje ni štoper Real Madrida Eder Militao (28) i neće biti spreman do avgusta.