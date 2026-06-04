Nadzorne kamere zabilježile su trenutak kada je iranski kamikaza-dron Šahed-136 pogodio Terminal 1 Međunarodnog aerodroma u Kuvajtu.

Izvor: Klix.ba printscreen

Nadzorne kamere zabilježile su trenutak kada je iranski dron Šahed-136 u sredu pogodio Terminal 1 Međunarodnog aerodroma u Kuvajtu, pri čemu je pričinjena velika materijalna šteta.

Uprkos prvobitnim informacijama prema kojima su kuvajtske vlasti navodile da je aerodrom pogođen fragmentima drona koji je presretnut, najnoviji snimci sa nadzornih kamera pokazuju drugačiju sliku.

Na snimcima koje su zabilježile nadzorne kamere jasno se vidi iranski kamikaza-dron Šahed-136 kako u niskom letu pogađa krov jednog od terminala Međunarodnog aerodroma u Kuvajtu.

Dodatnu težinu ovoj situaciji daje činjenica da je zgrada Terminala 1 na ovom aerodromu ponovo otvorena tek u ponedeljak. Ovaj terminal je tek bio obnovljen nakon što je pretrpio teška oštećenja u prethodnom iranskom napadu krajem februara.

Američka Centralna komanda (CENTKOM) prethodno je u srijedu saopštila da je američka vojska izvela vazdušne napade na najveće iransko ostrvo Kešm. Vašington je naglasio da je ova vojna akcija pokrenuta u samoodbrani, a usledila je nakon pokušaja iranskih raketnih napada na susedne zemlje na Bliskom istoku.

Američki zvaničnici naveli su da su američke i bahreinske snage uspešno presrele rakete koje su bile usmerene ka Bahreinu. S druge strane, zvanični Teheran saopštio je da je u znak odmazde napao američke baze i helikoptere u jednoj "regionalnoj zemlji", koristeći projektile i dronove.