U Crnoj Gori će se sjutra održati jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova u njenoj istoriji.

Izvor: MONDO/Anja Bajčetić

Samit Evropska unija – Zapadni Balkan u Tivtu okupiće najvažnije evropske i regionalne lidere, među kojima su italijanska premijerka Đorđa Meloni, španski premijer Pedro Sančez, francuski predsjednik Emanuel Makron, njemački kancelar Fridrih Merc, predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola, kao i lideri zemalja regiona.





Samit EU Izvor: mondo/Teodora Orlandić i Anja Bajčetić

Na jednom mjestu naći će se ljudi koji u velikoj mjeri odlučuju o političkoj i ekonomskoj budućnosti Evrope i Zapadnog Balkana. Zbog toga je prirodno očekivati da ovakav skup donese konkretne koristi građanima i jasne smjernice za bolju budućnost.

Ipak, ostaje dilema da li evropski i regionalni lideri zaista dijele takvu viziju ili će i ovaj samit ostati upamćen po protokolarnim susretima, svečanim govorima, međusobnim pohvalama i zajedničkim fotografijama, dok će stvarni rezultati izostati. Da li evropski zvaničnici zaista poznaju države i narode Zapadnog Balkana? Znaju li dovoljno o našoj istoriji, doprinosu evropskoj civilizaciji, potencijalima koje možemo ponuditi, ali i problemima sa kojima se suočavamo?

Građani žele da vjeruju da evropski put znači bolji život, efikasnije institucije i veći životni standard. Međutim, često izostaje jasna komunikacija o tome šta članstvo u Evropskoj uniji konkretno donosi svakodnevnom čovjeku – koje će mogućnosti otvoriti, šta će unaprijediti, ali i koje obaveze podrazumijeva. Umjesto toga, javni prostor uglavnom ispunjavaju političke parole i velike riječi koje su mnogima odavno izgubile značenje.

Istovremeno, i Evropska unija mora razumjeti specifičnost Crne Gore i regiona. Odnosi zasnovani na pritiscima, ucjenama ili paternalističkom pristupu nikada nijesu davali dobre rezultate. Građani žele partnerstvo zasnovano na međusobnom poštovanju, ravnopravnosti i uvažavanju.

A izazova ne nedostaje. Problemi u funkcionisanju institucija, spora administracija, političke podjele i brojni neriješeni lokalni i državni problemi svakodnevno opterećuju društvo. Upravo zato od ovakvih skupova javnost očekuje više od simbolike.

Nadamo se da će samit u Tivtu donijeti konkretne zaključke, iskrene poruke i realne korake koji će pomoći da Crna Gora i region napreduju. Ordenja, protokolarni osmijesi i objave na društvenim mrežama neka ostanu dio političkog marketinga, a građanima su potrebni rezultati koje će osjetiti u svom svakodnevnom životu.