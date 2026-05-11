Francuski košarkaš Viktor Vembanjama neće biti kažnjen zbog nesportskog ponašanja

Francuski košarkaš i najbolji odbrambeni igrač ispod obruča NBA lige Viktor Vembanjama nije kažnjen zbog nasilničkog ponašanja tokom meča San Antonija i Minesote. Francuz jeste izbačen, ali će crno-bijeli tim moći da računa na jednog od najvažnijeg u ekipi u nastavku serije plej-ofa NBA lige.

U četvrtom meču plej-ofa u kojem je Minesota uspjela da izjednači (2-2) zahvaljujući izbacivanju Viktora Vembanjame, dogodila se situacija o kojoj je brujala NBA liga. Mladi Francuz je nesportskim potezom laktom u grlo udario Naza Rida. Poslije gledanja snimka, utvrđenu je da je košarkaš San Antonija zaslužio isključenje, ali nakon što su se slegle strasti, NBA liga je utvrdila da nema osnova za bilo kakvu suspenziju.

Kako javlja poznati NBA insajder Šems Čaranija - Viktor Vemvanjama neće snositi posljedice. Ovakva odluka NBA lige natjerala je poznavaoce najjače lige na svijetu da se prisjete slične situacije u kojoj je Ron Artest, koji istini za volju nije imao loptu u rukama, udario Džejmsa Hardena. Poslije ovog meča, Artest je dobio čak sedam mečeva suspenzije, a poprilično je jasno da u plej-of seriji San Antonio ne bi "preživio" takav luksuz.

Da nagađanja o suspenziji nisu prazne priče svjedoči i komentar Stivena Smita koji je poslije poteza Vembanjame rekao: "Svi znamo da je jedini razlog ako Vembi ne bude suspendovan taj što svi žele da ga vide kako igra. To bi ga moglo spasiti, ali sama igra opravdava suspenziju za petu utakmicu", rekao je.

Ujedno, igra Viktora Vembanjame natjerala je trenera San Antonija Miča Džonsona da odbrani najboljeg igrača. "Dolazi do tačke da - ako ljudi koji su zaduženi za kontrolu igre (sudije) i zaštitu fizičkog aspekta igre to ne rade, onda će u jednom trenutku morati da se zaštiti sam. Već neko vrijeme od njega tražimo da to radi", rekao je.

Odluka NBA lige pokrenula je temu u kojoj se smatra da je Vembanjama favorizovan, kad su u pitanju prekršaji. U slučaju da je Francuz dobio suspenziju, serija sa Minesotom, realno gledano, mogla bi da izgleda onako kako San Antonio nije zamišljao. Koliki značaj ima Vembanjama govori i činjenica da prosječno bilježi 25 poena, 11,5 skokova, 3,1 asistenciju i 3,1 blokadu po susretu.

Naredni meč ova dva tima na programu je 13. maja u dva sata ujutru.