Rokas Gedraitis (33) doživio je najtežu moguću povredu u sportu - pokidao je prednje ukrštene ligamente koljena. Do povrede je došlo u polufinalu fajnal-fora FIBA Lige šampiona i čeka ga duga pauza. Veliko je pitanje kada će moći da se vrati na teren. Loše vijesti potvrdio je njegov klub Tenerife.

"Medicinski pregledi ustanovili su da je Rokas Gedraitis posle nezgodnog pada na utakmici doživio kidanje prednjih ukrštenih ligamenata desnog koljena. Do povrede je došlo na utakmici koju smo igrali protiv Ritasa u polufinalu FIBA Lige šampiona", stoji u zvaničnom saopštenju španskog kluba.

Ritas je pobijedio u tom meču (87:69) i za titulu će igrati protiv AEK-a izi Atine koji je savladao Unikahu (78:65). Što se Gedraitisa tiče on je potpisao dvogodišnji ugovor sa klubom prošle sezone posle odlaska iz Crvene zvezde i vidjećemo kada će moći da se vrati na teren. Kod ovakvih povreda period oporavka je oko devet mjeseci.