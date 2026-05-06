Košarkaš Partizana Šejk Milton povrijedio se na startu meča crno-bijelih i Bosne

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Na početku meča Partizana i Bosne, prvog susreta u četvrtfinalu ABA lige, crno-bijeli su doživjeli peh nakon što se plejmekjer Šejk Milton povrijedio. Amerikanac je morao da napusti teren već u prvom minutu meča. Ono što ujedno ne ide u korist crno-bijelim je činjenica da je Šejk Milton registrovan za Košarkašku ligu Srbije.

U prvom minutu meča, a dok je na semaforu stajalo 0:0, Bosna je imala napad. Šejk Milton nalazio se u blizini koša i poslije promašaja Petra Kovačevića izvan linije 6,75 bio je spreman za skok. Međutim, lopta je završila u rukama Miralema Halilovića i uslijedila je borba za posjed, poslije koje je Milton završio na podu.

Iako je napad nastavljen, Milton je ležao na zemlji i držao se za koljeno. Ubrzo je prekinut meč, a saigrači su pomogli Miltonu da ustane. Amerikanac se sve vrijeme držao za koljeno, a onda mu je Bruno Fernando pomogao da napusti teren. Ipak, bilo je važno vidjeti da Milton može i sam da hoda, šepao je, ali je bez pomoći saigrača uspio da ode na klupu Beograđana.

Suvišno je govoriti o problemu koji je zadesio Partizan, s obzirom na to da su crno-bijeli registrovali Šejka Miltona za mečeve u košarkaškoj ligi Srbije. Ekipa Đoana Penjaroje pobijedila je Slobodu iz Užica i obezbijedila Fajnal-for nacionalnog takmičenja, ali u slučaju da je povreda teže prirode, tim Partizana ne bi mogao da računa na plejmejkera.

Pogledajte kako se povrijedio Šejk Milton: