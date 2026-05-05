Kristijan Braun se oglasio poslije ispadanja Denvera i pričao o Nikoli Jokiću i svom ugovoru od 125 miliona dolara koji nije opravdao.

Denver je završio takmičenje u NBA ligi već početkom maja - ispao je od Minesote na startu plej-of serije (4-2). Umjesto borbe za titulu Nikola Jokić ide na rani odmor, a među onima koji snose najveću krivicu je Kristijan Braun (25), bek koji je dobio novi ugovor od 125 miliona dolara i potpuno podbacio.

"Neprihvatljivo je, posebno sa talentom koji imamo u ovom sastavu. Pred svaku sezonu pričamo o tituli, to je naš način razmišljanja i cilj, sada smo ostali kratkih rukava. Ispadanje u prvoj rundi je neprihvatljivo. Moramo da se vratimo, da radimo. Možete sve ovo da prebacite na moja leđa, nisam bio dovoljno dobar u plej-ofu", rekao je Braun za "Denver post".

Nastavio je Braun sa samokritikom. Zna dobro da kao startni bek tima koji ima šampionske ambicije ne može da igra toliko loše.

"Smatram da sam lider ovog tima, vokalni lider. Ako ne igramo dobro kao tim onda možete da tražite krivicu u svemu. Ali, ja nisam igrao dovoljno dobro kao individua i nisam spremio ovaj tim za tešku seriju. Svi moramo da budemo bolji, pogotovo ja. Radujem se narednoj sezoni i prilici da odgovorimo."

Progovorio o ugovoru od 125 miliona

Nikola Jokić i Kristijan Braun košarkaši Denvera

Braun je u plej-ofu imao prosek od 8,3 poena i 3,5 skokova za 31 minut na parketu. Premalo za čovjeka koji je potpisao ugovor na 125 miliona dolara. Sa tim dolazi mnogo veći pritisak i očekivanja.

"To je bila nagrada poslije mog ruki ugovora. Razumijem da su očekivanja velika i da moram da budem bolji. Tako je kako je. Kao individualac razumijem da moram da budem bolji, da igram bolje, da budem prije svega zdrav. Nema nikakvih izgovora."

Braun je ove sezone propustio 38 mečeva zbog povrede koju je doživio 12. novembra. I to je imalo uticaj na njega, ali ne može da bude izgovor za lošu igru cijele sezone. Posebno kada je jedan od najplaćenijih u timu.

"Ne krivite Jokića"

Braun je solidno započeo seriju sa Minesotom, dao 12 poena u prvom, 16 u drugom, pa je u četiri naredna meča imao prosjek od 5,5 poena i kada je bio na terenu Nagetsi su imali minus od 37 poena ukupno na tri gostovanja protiv Minesote.

"Svaka sezona koja se ne završi titulom je razočarenje. Mogao bih da sjedim ovdje i da tražim izgovore, da krivim moj članak, da pričam o povredama za koje ljudi ne znaju, ali to nije bitno. Očekivanja su mnogo veća. U ligaškom dijelu sezone igrali smo sjajno u napadu, nismo to prenijeli u plej-of. I to je krivica svih nas, od čovjeka koji pravi blok do onoga ko šutira. Nismo bili agresivni u tranziciji, ima 'milion' stvari na koje možete da stvarite krivicu. Ne možete da upirete prstom u Jokića i na te momke, to su 'ubice' i rade to svako veće. Moramo da im pomognemo na svaki mogući način. Moramo da budemo bolji i znamo da to možemo", zaključio je Braun.

U Denveru više ne žele da čekaju i da se oslanjaju na lojalnost, već se piše da su svi osim Nikole Jokića slobodni da odu i da će Nagetsi da slušaju ponude za sve, pa čak i za Džamala Mareja i Erona Gordona. Pitanje je doduše da li je iko spreman da uzme ugovor Brauna sa ovakvim procentima šuta...