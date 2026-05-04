Izvor: MN Press

Bivši trener Partizana Željko Obradović govorio je o gorućem problemu u Srbiji, ali pre svega u Evropi. Mladi košarkaši napuštaju domovinu, kako bi karijeru nastavili u Sjedinjenim Američkim Državama, u mnogo boljim uslovima, ali i za ogroman novac koji u Evropi nije zamisliv čak i za neke od najboljih igrača.

Škakljiva tema i svakako veoma važna biće dio simpozijuma u Beogradu. Tema je odlazak ogromnog broja mladih igrača u SAD i ideja kako stati na put "odlivu mozgova" iz Evrope. Jasno je da će "borba protiv vjetrenjača" trajati godinama, naročito jer mladi igrači u SAD imaju mnogo veće šanse da zaigraju, dobiju povjerenje i afirmišu se, nego u klubovima u kojima su, recimo, započeli karijeru.

"Simpozijum je izvanredna ideja zbog toga što će biti uključeno mnogo ljudi u proces pronalaska najboljeg mogućeg rješenja u odbrani od odlaska igrača na koledž košarku. Neka to bude prvi korak ka konačnom rješenju, a trebalo bi uzeti u razmatranje i rješenja donijeta u svijetu fudbala. Treba razgovarati sa tim ljudima i vidjeti kako su oni riješili taj problem", rekao je Obradović, a prenio Meridian sport.

Pitanje na koje je bivši šef struke Partizana odgovarao nije vezano isključivo za Srbiju. Region je u velikom problemu, a Evropa posebno. Na kraju krajeva, činjenica da je Evroliga "stara" odnosno da igrači iz ovog takmičenja imaju popriličan broj godina, dovoljno govori o tome da je evropska košarka u velikom problemu.

"Svi moramo da uradimo apsolutno sve što je u našim mogućnostima kako bismo zaštitili evropsku košarku. Posebno insistiram na ulaganju u mlade trenere i stimulaciji za ljude koji rade sa mladim igračima. Drugo - rad na pravilniku koji bi zaštitio klubove i saveze u situacijama kada mlad igrač dobije neku fantastičnu ponudu. Parirati klubovima sa takvim ponudama je praktično nemoguće", podvukao je legendarni trener.

Najtrofejniji trener samo je pokrenuo temu o kojoj će se tek pričati. U prilog tome da Srbiji "gori pod nogama" govori i činjenica da u Košarkaškoj ligi Srbije, koja bi trebalo da razvija mlade Orlove, zapravo i nema dovoljno mladih igrača. Statistika kaže da kad su u pitanju dječaci od 19, 18 ili 17 godina imaju vrlo malo prilike da igraju u KLS-u. Samo 10 igrača koji su 2007. godište igraju oko 10 minuta i tri igrača 2008. godište, te je jasno da ovakav pristup neće iznjedriti novog Miloša Teodosića, Bogdana Bogdanovića i ostale idole mladim igračima.

Kad je u pitanju srpska košarka, najveći broj talenata odlazi iz Mege "preko bare". Tako u SAD možemo da vidimo Mihaila Petrovića, Filipa Jovića, a uskoro i recimo Bogoljuba Markovića. I region kuburi, pošto su braća Tomislav i Zvonimir Ivišić bili lideri Ilinoisa, dok je iz Crne Gore put Amerike krenuo mladi David Mirković. U popularnoj NCAA igra i Viktor Mikić, Andrej Kostić, Lazar Đoković...