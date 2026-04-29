Da li je realno da Francuska ima četiri predstavnika u Evroligi?

Izvor: MN Press

Košarkaši Burga osvajači su Evrokupa 2025/26, što im je donijelo direktan plasman u Evroligu! Iz elitnog evropskog takmičenja je najavljeno da proširenja neće biti, tako da će biti zanimljivo vidjeti koje rješenje će pronaći čelnici lige i koji sastav ćemo gledati naredne sezone.

Još uvijek je neizvjesno da li će Fenerbahče, Real Madrid i Asvel produžiti licence, a upravo od toga i zavisi koliko francuskih klubova ćemo gledati u Evroligi sljedeće sezone. Nije isključeno da dio Evrolige budu sva četiri francuska kluba (Asvel, Monako, Burg i Pariz), ali je opet vjerovatnija opcija da to budu tri kluba.

Burg će preuzeti licencu koju je do sada koristio Monako koji će morati da pronađe način da riješi finansijske probleme i da razgovara sa Evroligom o novom vidu saradnje. Pretpostavlja se da ukoliko prebrode krizu, da bi mogli da konkurišu za trogodišnje licence poput Crvene zvezde i Partizana.

Ima i Burg finansijskih problema, a dvorana u kojoj igraju ne ispunjava Evroligine standarde jer ima kapacitet samo 3.500 mjesta. Ako odluče da ipak igraju u eliti, onda bi teoretski ili Monako ili Pariz bili van konkurencije za sljedeću sezonu.

Šta je sa Asvelom?

Iako se najavljivalo da bi mogli da se priklone FIBA i NBA ligi, Toni Parker i Asvel su nedavno izrazili želju da ostanu u Evroligi i njihova budućnost je još uvijek nepoznata.

Očekuje se da će Fenerbahče potpisati novi desetogodišnji ugovor, dok i dalje vlada velika napetost oko statusa Real Madrida, mada je teško zamisliti da bi kraljevski klub mogao da igra u Ligi šampiona u sezoni 2026/27.

U suštini, čeka se da neko odustane od Evrolige i olakša situaciju, a najvjerovatniji scenario je da imamo tri francuska kluba sljedeće sezone kako bi kompletirali postavu Evrolige od 20 klubova. U planu je i prelazak na franšizni sistem, ali za to je do početka sljedeće sezone jako malo vremena.