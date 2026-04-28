Spektakularno izdanje Tarika Biberovića na početku plej-ofa Evrolige.

Košarkaši Fenerbahčea su u Istanbulu opravdali ulogu favorita, pobijedili Žalgiris (89:79) i poveli u četvrtfinalnoj seriji. Turski tim je pobjedom u prvom meču protiv ekipe iz Litvanije najavio novi odlazak na Fajnal-for Evrolige, gdje ove sezone žele da odbrane titulu osvojenu prošle godine.

Najzaslužniji za pobjedu Fenerbahčea nad Žalgirisom je turski reprezentativac poreklom iz Bosne i Hercegovine, Tarik Biberović. On je meč završio sa 26 postignutih poena, uz izuzetne procente šuta. Biberović je šutirao 4/5 za dva, odnosno 6/8 za tri poena i tako sebi obezbijedio ulogu najkorisnijeg igrača na ovoj utakmici.

Dobru partiju u dresu Fenerbahčea odigrali su Vejd Boldvin sa 17 poena, pet skokova i četiri asistencije, odnosno Tejlen Horton Taker sa 15 i Nikolo Meli sa 13 poena. U poraženom timu istakao se Najdžel Vilijams-Gos koji je meč završio sa 24 poena i šest asistencija. On je pomoć imao od Silvana Franciska koji je upisao 15 poena i šest asistencija, dok je Azulas Tubelis postigao 11 poena.

Žalgiris je bolje počeo meč u Istanbulu i do sredine prve dionice imao je prednost, ali to nije poremetilo aktuelnog evropskog prvaka. Fenerbahče je uspio prvi dio meča da riješi u svoju korist, a zatim da u drugom prelomi utakmicu na svoju stranu. Tim Šarunasa Jasikevičijusa je drugi kvartal riješio u svoju korist (25:9) tako da poluvrijeme dočeka sa čak 18 poena prednosti, a to je bila razlika koju Žalgiris u nastavku nije mogao da istopi - iako su se svojski potrudili i više puta prišli na jednocifren zaostatak.

Naredni meč Fenerbahče i Žalgiris igraće u Istanbulu 30. aprila, a serija će se zatim preseliti u Kaunas i 6. maja će na programu biti treći meč. Eventualna četvrta utakmica igraće se pred navijačima litvanskog kluba, a ukoliko pute potrebe timovi će se vratiti u Tursku za majstoricu. Fajnal-for se ove godine igra u Atini.