Lepa Brena svojevremeno je priznala zašto nije tumačila ulogu Nine.

Izvor: printscreen/youtube/Lepa Brena

„Bolji život“ već decenijama važi za jednu od najpopularnijih serija na prostoru bivše Jugoslavije. Iako je više puta reprizirana, uvijek je privlačila veliki broj gledalaca zahvaljujući upečatljivom scenariju i pažljivo odabranim glumcima.

U vrijeme snimanja serije, regionalna zvijezda Lepa Brena dominirala je muzičkom scenom, dok je Snežana Savić bila jedna od najuspješnijih glumica i najljepših žena bivše Jugoslavije.

Ulogu Nine Andrejević u seriji Bolji život na kraju je tumačila Snežana Savić, iako je prvobitno bila namijenjena Lepoj Breni.

Pjevačica je kasnije objasnila zbog čega je odbila ponudu.

„To je bilo veoma davno i više se ne sjećam ko me je sve zvao. Nisam imala vremena da radim serije, pošto snimanje može da traje i dvije godine, već samo filmove. Tada sam bila preokupirana nastupima i turnejama širom bivše Jugoslavije i svijeta. Snežana Savić je veliki profesionalac i maestralno je odigrala ulogu, što ja sigurno ne bih umjela“, kazala je svojevremeno Brena.

Vidi opis Ova uloga u „Boljem životu“ bila je namijenjena Lepoj Breni: Otkriveno zašto je pjevačica odbila da glumi Snežana Savić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/ jelena.brocic Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: printscreen/youtube/Snežana Savić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Printskrin/TV Prva Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Antonio Ahel / ATA Images Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Snežana Savić/screenshot Br. slika: 7 7 / 7

Snežana Savić je u jednom intervjuu podijelila i zanimljive detalje sa snimanja serije, osvrnuvši se na scene sa Dragan Bjelogrlić.

„Mnogo tražite od mene. Zavisi dokle ideš i da li je pravi poljubac. Sa Bjelom sam se stvarno ljubila. Nije bilo dogovoreno, otme se kontroli, a on je takav čovjek, voli da glumi iskreno, valjda… Ne znam“, ispričala je glumica.

Govoreći o zahtjevima glumačkog poziva, priznala je da joj pojedine scene nijesu bile prijatne.

„Baš me je bilo sramota kada sam morala da se skidam zbog uloga. Nikada se nisam lijepo osjećala, ali to je moj posao i kada se čovjek opredijeli za glumu mora da shvati da je njegovo tijelo oruđe za rad“, zaključila je Snežana Savić.