PAOK pravi strašan tim, da li ćemo ih gledati u Evroligi?

Iskusni košarkaš Barselone Vil Klajburn ima iza sebe jako dobru sezonu, ali njegov tim nije uspio da se plasira u plej-of. Posle ovog neuspjeha, sprema se "čistka" u katalonskom gigantu, a pomalo neočekivano stižu vijesti da Klajburnu neće biti ponuđen produžetak saradnje.

Tako će 35-godišnji Amerikanac potražiti novi klub nakon samo jedne sezone u Barseloni. Kako su prenijeli španski mediji, klub je već obavijestio Klajburna da mu neće biti produžen ugovor. Tako će jedan od najcenjenijih krilnih igrača u Evropi napustiti "Blaugranu" posle samo jedne sezone, pošto je prošlog ljeta stigao iz redova Virtusa iz Bolonje zajedno sa Tornike Šengelijom.

Prethodno je igrao za Efes, CSKA, Darušafaku, Hapoel i Ulm. Najbolju partiju ove sezone odigrao je protiv Crvene zvezde u plej-inu kada je postigao šest trojki u prvom poluvremenu, a meč završio sa 22 poena.

PAOK naredna stanica?

Neki grčki mediji ga već sele u PAOK koji je na klupu doveo ambicioznog stručnjaka Andreu Trinkijerija i dao mu odrešene ruke naredne sezone.

Nije tajna da PAOK želi da igra Evroligu, a nakon ulaska grčkog biznismena Aristotelisa Mistakidisa u klub, ambicije su porasle. Čak se u jednom momentu pominjala NBA Evropa, a kako je taj projekat još na čekaju, klub iz Soluna je navodno među zainteresovanima za status franšize u Evroligi.

Klajburn bi svakako bio veliko ime koje bi dalo na kvalitetu i atraktivnosti igračkom kadru, a ove sezone je prosečno bilježio i više nego odlučnih 13,8 poena, 4,2 skoka i 1,6 asistencija.